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Гигович вернётся в «Ростов» летом

сегодня, 14:39

Агент Ферхат Чифчи, представляющий интересы футболиста «Ростова» Армина Гиговича, выступающего на правах аренды за «Хельсингборг», прокомментировал будущее своего клиента.

Армин очень хочет вернуться в «Ростов» и сделает это по окончании аренды в «Хельсингборге».

Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2025 года, аренда в шведском клубе завершится летом 2022 года.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 15:55
Ишь, хитренький.
Ушёл, когда у Ростова всё плохо было, а сейчас вернуться захотел когда результаты в гору пошли.
beefs
beefs
сегодня в 15:35
Земляки его заклюют...
ДСА
ДСА
сегодня в 15:28
Пока еще это вилами по воде писано.
2pw77pkpjnfu
2pw77pkpjnfu
сегодня в 15:10
Это его дело
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:01
Открылись глаза на мир.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:40
Посмотрим ну.
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