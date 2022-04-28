Гигович вернётся в «Ростов» летом

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сегодня, 14:39

Агент Ферхат Чифчи, представляющий интересы футболиста «Ростова» Армина Гиговича, выступающего на правах аренды за «Хельсингборг», прокомментировал будущее своего клиента.

Армин очень хочет вернуться в «Ростов» и сделает это по окончании аренды в «Хельсингборге».

Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2025 года, аренда в шведском клубе завершится летом 2022 года.