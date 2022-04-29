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Аньелли: «Суперлига уже существует. Это чемпионат Англии»

сегодня, 15:05

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сравнил Суперлигу с АПЛ.

Международные организации испугались объединения клубов, это заставляет задуматься. Для участия в судебном процессе нужна уверенность. Мы будем спокойно ожидать решения Европейского суда. Диалог с Чеферином в тупике. Можно обсуждать формат Лиги чемпионов, однако внимание надо обратить на управление футболом. У нас уже есть Суперлига. Это чемпионат Англии. Это мало кто понимает.

Таланты идут туда за лучшими финансовыми условиями. АПЛ зарабатывает 4,2 млрд евро в год и постепенно забирает все таланты. УЕФА ожидает, что в следующем розыгрыше Лиги чемпионов выплатят 5 млрд евро. Можно подумать, сколько достанется Италии, Франции или Испании.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 15:28
Спорное утверждение.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:10
Ну пускай существует.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:06
Лучшие все там
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