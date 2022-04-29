Аньелли: «Суперлига уже существует. Это чемпионат Англии»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сравнил Суперлигу с АПЛ .

Международные организации испугались объединения клубов, это заставляет задуматься. Для участия в судебном процессе нужна уверенность. Мы будем спокойно ожидать решения Европейского суда. Диалог с Чеферином в тупике. Можно обсуждать формат Лиги чемпионов, однако внимание надо обратить на управление футболом. У нас уже есть Суперлига. Это чемпионат Англии. Это мало кто понимает.