«Рубин» в Казани уступил «Сочи» со счётом 0:6

«Рубин» дома уступил «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ.
В составе гостей забивали Тимофей Маргасов (26), Жоаозиньо (42), Матео Касьерра (52), Кирилл Заика (83) Ивелин Попов (84) и Георгий Мелкадзе (90+2).
«Рубин» расположился на одиннадцатой строчке (29), «Сочи» — третий (49).
Леню сливают, а сам он похоже никогда не подаст в отставку, денежка дороже стали, чем честь и собственное достоинство, а буквально лет 20 назад ещё, уважающий себя тренер сам после такого матча подал бы в отставку.
Леню сливают, а сам он похоже никогда не подаст в отставку, денежка дороже стали, чем честь и собственное достоинство, а буквально лет 20 назад ещё, уважающий себя тренер сам после такого матча подал бы в отставку.
Есть ощущение, что он перестал развиваться, как тренер. Причем еще даже до ухода из ЦСКА. Хотя, конечно, попытки в Голландии и Англии заслуживают уважение, но фактический рост прекратился. Ему надо либо серьезно перезагружаться, либо уходить из футбола в аналитику/журналистику.
Слуцкий не имеет никакой тактики, ни плана, ни стратегии.
Если сравнивать Бердыева и Слуцкого, у Бекиича на порядок выше система организации игры в обороне.
При этом Слуцкий никогда не был тренером, достигающим результатов за счет поддержания хорошей игровой формы и эмоционального тонуса у лидеров команды. Он не создает какую-то модель игры, наполняя её персоналиями, как Бердыев, Федотов или, совсем свежий пример, Осинькин.
Слуцкий будет на коне лишь при сильном подборе волевых игроков.
Есть ощущение, что он перестал развиваться, как тренер. Причем еще даже до ухода из ЦСКА. Хотя, конечно, попытки в Голландии и Англии заслуживают уважение, но фактический рост прекратился. Ему надо либо серьезно перезагружаться, либо уходить из футбола в аналитику/журналистику.
Слуцкий не имеет никакой тактики, ни плана, ни стратегии.
Если сравнивать Бердыева и Слуцкого, у Бекиича на порядок выше система организации игры в обороне.
При этом Слуцкий никогда не был тренером, достигающим результатов за счет поддержания хорошей игровой формы и эмоционального тонуса у лидеров команды. Он не создает какую-то модель игры, наполняя её персоналиями, как Бердыев, Федотов или, совсем свежий пример, Осинькин.
Слуцкий будет на коне лишь при сильном подборе волевых игроков.