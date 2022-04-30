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«Рубин» в Казани уступил «Сочи» со счётом 0:6

сегодня, 15:51
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 6Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Рубин» дома уступил «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ.

В составе гостей забивали Тимофей Маргасов (26), Жоаозиньо (42), Матео Касьерра (52), Кирилл Заика (83) Ивелин Попов (84) и Георгий Мелкадзе (90+2).

«Рубин» расположился на одиннадцатой строчке (29), «Сочи» — третий (49).

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 19:07
а при чем тут Слуцкий? если игроки как тряпки играют и позволяют какому то проекту, так себя возить при родных трибунах.........

скажем когда Слуцкий пришел в Халл....то клуб ждала распродажа после вылета из АПЛ, там играли молодняк и сбитые лечики......при этом вылетели тигры уже без него через полтора года....... если искать крайних то они были в руководстве, которые не дали усиления под попытку вернутся в АПЛ......

Витесс может не блистал, но по крайней мере и дно не пробивал, да и растались вроде как нормально, ни игроки ни болелы про него плохого не говорили, все же Витесс это не Аякс или ПСВ.........чтобы делать выводы

Рубин до Слуцкого тоже не хватал звезд с неба, Леня тогда практически спас клуб от вылета, а на след сезон занял сразу достойное 4 место, дающее право играть в еврокубках, сегодня команда находится в сложной ситуации, возможно после отъезда легинеров не было кем вообще заменить по позициям, не были готовы к этому вот и все.......... так что какие претензии к тренеру. то что там ростов или краснодар как то справляются.... ну значит у них нашли варианты которые подошли под идеи тренеров.......

PS ну уволят после 0-6 слуцкого а что дальше? будто они начнут играть сразу? и кого поставить тогда варианты есть у кого или опять лишбы уволит а кого поставят все равно.........
Boricku
Boricku
сегодня в 19:06
в рпль смысла нет никакого.
Boricku
Boricku
сегодня в 19:05
cезон доигрывают, надо ждать что будет на след. сезон. результаты как у любителей после работы. пора разгонять шарашку.
pomor45
pomor45
сегодня в 18:00
Хорошему тренеру нужна хорошая команда. Слуцкому не нужна никакая.
Константин Белых
Константин Белых ответ протон (раскрыть)
сегодня в 17:47
А он когда то развивался?Возомнил себя топом потому что были Березуцкие Игнаш и Акинфеев и Муса. Хорошо за счет игроков сборной считатся акуенным тренером. Шо в сборной х...ня шо в Чемпионшипе х..ня шо в Голандии.. Про Рубин молчим..
протон
протон
сегодня в 17:46
Такого «Рубин»а никогда не было. Даже во времена работы Владимира Чалова. Да ушили легионеры. Вопрос почему Слуцкий их не удержал, не уговорил? Думаю, отношения испортилось после конфликта с Деспотом. Если они хотели и остались бы играть ради тренера и команды. Этого не случилось. Все сбежали и виноваты все кроме самого Слуцкого. Его фарт в Рубине закончился уже давно. На выход.

Очень странно Слуцкий нигде кроме ЦСКА Гинера ничего не добился.
Сборная- провал
Халл - провал
Витесс -провал
Рубин- провал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 17:25
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 17:20
    Слуцкий слабак, у Ростова и Краснодара ещё больше легионеров уехало, но Ростов при Карпине и дублёрах наоборот поднялся. Он и в ЦСКА получил от Газзаева чемпионскую команду, ничего не привнеся в игру команды.
    протон
    протон ответ Бубнин (раскрыть)
    сегодня в 17:15
    А там что?)) «Халл Сити» Слуцкий в Чемпионшипе: 4 победы, 7 ничьих, 9 поражений.
    альсато
    альсато
    сегодня в 16:52
    это результат-тренерской работы!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 16:41
    И даже после этого Слуцкого не уволят?
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 16:40
    Ничего страшного для Рубина и Слуцкого, главное остаться на плаву и сохранить прописку в РПЛ. Будут тогда к новому сезону готовиться)
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    сегодня в 16:38
    Это фиаско!
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 16:32
    Пора Слуцкому возвращаться в Англию, поднабраться еще опыта. Не тянет пока в РПЛ.
    dеigandre
    dеigandre
    сегодня в 16:31
    Слуцкий-лучший тренер России. Когда новое интервью?
    протон
    протон
    сегодня в 16:25
    Этот «Рубин» – провал Слуцкого и не только. Он не справился с проблемами.

    Есть ощущение, что он перестал развиваться, как тренер. Причем еще даже до ухода из ЦСКА. Хотя, конечно, попытки в Голландии и Англии заслуживают уважение, но фактический рост прекратился. Ему надо либо серьезно перезагружаться, либо уходить из футбола в аналитику/журналистику.
    Слуцкий не имеет никакой тактики, ни плана, ни стратегии.
    Если сравнивать Бердыева и Слуцкого, у Бекиича на порядок выше система организации игры в обороне.
    При этом Слуцкий никогда не был тренером, достигающим результатов за счет поддержания хорошей игровой формы и эмоционального тонуса у лидеров команды. Он не создает какую-то модель игры, наполняя её персоналиями, как Бердыев, Федотов или, совсем свежий пример, Осинькин.
    Слуцкий будет на коне лишь при сильном подборе волевых игроков.
    gm2trmbaurxk
    gm2trmbaurxk
    сегодня в 16:20
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 16:19
      Президент Рубина Сайманов "У руководства Рубина полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу"
      mq5dp9gtvdsj
      mq5dp9gtvdsj
      сегодня в 16:18
      Знатный гамбургер Лёнчику выписали
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 16:17
      Ясно было, что Сочи - фаворит. Но такого только буки-багибры ожидали)
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 16:17
      Рубин вообще потёк.
      протон
      протон
      сегодня в 16:12
      Назначить главным тренером Мостового, хуже не будет.
      Igo0rek
      Igo0rek
      сегодня в 16:12
      Слуцкий - все! Как тренер все ниже, и ниже, и ниже...
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      сегодня в 16:11
      Уахххахаххааа...а кто то там из рубиновых говорил о максимуме очков в последних матчах))) Лёня сейчас насобирает все самые разгромные поражения и застолбит за собой эти "достижения " на очень долго.
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 16:10
      Не скромный счет
      УЕСКА
      УЕСКА
      сегодня в 16:10
      Рубин совсем никакой. Уже второй раз за недолгое время получает по 6 мячей в свои ворота. Странно, что Слуцкий до сих пор не уволен. Он не имеет контроля над командой. Никто из футболистов не воспринимает его всерьез как тренера, а как шутника из КВН. Рубину нужен жесткий тренер, который наведет порядок в команде, установит строгую дисциплину и поставит игру в обороне.
      протон
      протон
      сегодня в 16:07, ред.
      Обновление всевозможных антирекордов продолжается. Наверное мы никогда не дождемся окончания этого сезона-кошмара. Говорить тут нечего, все на табло и все всем понятно.

      Леню сливают, а сам он похоже никогда не подаст в отставку, денежка дороже стали, чем честь и собственное достоинство, а буквально лет 20 назад ещё, уважающий себя тренер сам после такого матча подал бы в отставку.
      протон
      протон
      сегодня в 16:05
      Это отставка тренера.
      isamsn
      isamsn
      сегодня в 16:02, ред.
      Слюнтяи даже своих болел не уважают. С таким отношением к игре игроков Рубина, в РПЛ ловить нечего и Слуцкому нужно уходить.
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 16:02
      Видимо кто - то порчу нагнал на Лёню нашего..
      Печально, что такой позорный матч у фк РУБИНА , да ещё на своей территории
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