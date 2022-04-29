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ПСЖ упустил победу над «Страсбуром»

вчера, 23:55
СтрасбурЛоготип футбольный клуб Страсбур3 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В матче 35-го тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях сыграл вничью со «Страсбуром» — 3:3.

Голами в составе парижской команды отметились Килиан Мбаппе (23' и 68') и Ашраф Хакими (64'). За хозяев забили Кевин Гамейро (3'), Хабибу Диалло (75) и Антони Каси (92').

В турнирной таблице ПСЖ занимает 1-е место (79 очков), «Страсбур» — на 5-й позиции (57).

Ранее ПСЖ уже обеспечил себе чемпионство.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:20
Виноваты 10 игроков ПСЖ, кроме Месси, Он просто ходит по полю, как Иисус по воде, и смотрит как смертные пытаются играть в футбол
Месси как смотрящий) за чемпионатом Франции
амурец
амурец
сегодня в 00:12, ред.
Да уж и опять Мбаппе, вон и Ди Марию выпустили в конце матча, зато бесполезного золотомячиста держат на поле, хотя ПСЖ уже чемпион может позволить себе роскошь держать на поле весь матч аргентно-каталонский балласт, а Страсбур молодцы бились до конца
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:07
Он не упустил а это Страсбур отобрал! По стате они не хуже были!
GHОSТ
GHОSТ
сегодня в 00:00
Знаете что,это уже не смешно.За что франс футбол дал балласту ЗМ? Чемпионат проиграл,в ЛЧ какой год позоры, Реалу не забивает 9 игр.Даже в лиге фермеров в компании топ игроков он не может забить больше 4 голов за сезон.

Роналду,Бензема,Салах,Левандовски забили более 15-25 голов, а липовый мяч дают пешеходу…Позор!!!
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