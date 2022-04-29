ПСЖ упустил победу над «Страсбуром»

В матче 35-го тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях сыграл вничью со «Страсбуром» — 3:3.
Голами в составе парижской команды отметились Килиан Мбаппе (23' и 68') и Ашраф Хакими (64'). За хозяев забили Кевин Гамейро (3'), Хабибу Диалло (75) и Антони Каси (92').
В турнирной таблице ПСЖ занимает 1-е место (79 очков), «Страсбур» — на 5-й позиции (57).
Ранее ПСЖ уже обеспечил себе чемпионство.
Месси как смотрящий) за чемпионатом Франции
Месси как смотрящий) за чемпионатом Франции
Роналду,Бензема,Салах,Левандовски забили более 15-25 голов, а липовый мяч дают пешеходу…Позор!!!
Роналду,Бензема,Салах,Левандовски забили более 15-25 голов, а липовый мяч дают пешеходу…Позор!!!