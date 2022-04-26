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Брейдо назначен директором по коммуникациям ЦСКА

вчера, 14:25

ЦСКА объявил о назначении Кирилла Брейдо на пост директора по коммуникациям московского клуба.

В армейском клубе Брейдо будет отвечать за связи с общественностью, социальные сети и производство контента. Сергей Аксенов остается в структуре клуба в статусе советника президента.

«Мы уверены, что Кириллу Брейдо вместе с Сергеем Аксёновым и медиакомандой удастся добиться поставленных клубом целей по повышению медийной привлекательности бренда ПФК ЦСКА и выводу на новый уровень собственных медиа», — говорится в заявлении ЦСКА.

Брейдо с июня 2019-го по март 2021 года работал директором по связям с общественностью «Локомотива».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:07
Как в песенке :
Нам нового директора назначили
сказали, что умнее не нашли......))).
Поживём, увидим что за фрукт. Удачи.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:41
Удачи Кириллу, опыт у него есть.
протон
протон
вчера в 17:38
Это который примерно при Кикнадзе ушёл и с футболками сфоткался?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 16:41
Ну я понимаю Безуглов, это хороший актив, хотя он скорее из Сборной пришел, чем из Локо, но вот эта личность, по моему у Локо с медийностью ещё хуже, чем у ЦСКА было...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:05
Замкнутый круг. Бегают по кругу тренеры , директора, заместители....
ДСА
ДСА
вчера в 15:49
Он точно русский?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:23
Круговорот Г;овна в природе.
Cat01
Cat01
вчера в 14:45
Удачной работы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:35
На игру это назначение никак не повлияет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:28, ред.
Посмотрим на его коммуникации . )
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