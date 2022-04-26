Брейдо назначен директором по коммуникациям ЦСКА

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вчера, 14:25

ЦСКА объявил о назначении Кирилла Брейдо на пост директора по коммуникациям московского клуба.

В армейском клубе Брейдо будет отвечать за связи с общественностью, социальные сети и производство контента. Сергей Аксенов остается в структуре клуба в статусе советника президента.

«Мы уверены, что Кириллу Брейдо вместе с Сергеем Аксёновым и медиакомандой удастся добиться поставленных клубом целей по повышению медийной привлекательности бренда ПФК ЦСКА и выводу на новый уровень собственных медиа», — говорится в заявлении ЦСКА .

Брейдо с июня 2019-го по март 2021 года работал директором по связям с общественностью «Локомотива».