Брейдо назначен директором по коммуникациям ЦСКА

ЦСКА объявил о назначении Кирилла Брейдо на пост директора по коммуникациям московского клуба.
В армейском клубе Брейдо будет отвечать за связи с общественностью, социальные сети и производство контента. Сергей Аксенов остается в структуре клуба в статусе советника президента.
«Мы уверены, что Кириллу Брейдо вместе с Сергеем Аксёновым и медиакомандой удастся добиться поставленных клубом целей по повышению медийной привлекательности бренда ПФК ЦСКА и выводу на новый уровень собственных медиа», — говорится в заявлении ЦСКА.
Брейдо с июня 2019-го по март 2021 года работал директором по связям с общественностью «Локомотива».
Нам нового директора назначили
сказали, что умнее не нашли......))).
Поживём, увидим что за фрукт. Удачи.
Нам нового директора назначили
сказали, что умнее не нашли......))).
Поживём, увидим что за фрукт. Удачи.