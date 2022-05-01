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Тренер «Локо» — о «Зените»: «Лучшая команда РПЛ и показывает лучший футбол»

сегодня, 00:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поделился мыслями после поражения от «Зенита» (1:3) в РПЛ.

Во-первых, хочу поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством. Это лучшая команда нашего чемпионата, которая показывает самый лучший футбол. Хочу поздравить Сергея Богдановича [Семака] с великолепной работой, которую он проводит, и пожелать всяческих успехов.

С первых минут мы, конечно, постарались навязать и прессинг, и активность впереди, в связи с этим пришел первый гол под давлением. То, что мы не смогли выполнить, – не было хорошего контроля мяча, было много невынужденных потерь.

Но хочу отметить футболистов в составе «Зенита», это игроки очень высокого уровня. Я думаю, это и предопределило результат.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:25
Такой состав и без Семака стал бы чемпионом.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:08
Бразильский Зенит !)
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