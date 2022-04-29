Грандиозный матч в Манчестере, победа Тедеско, быстрые голы в ЛЕ и ЛК. 7 главных сюжетов еврокубковой недели

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вчера, 14:46

Весело и сердито.

7. «РБ Лейпциг» и Доменико Тедеско сделали шаг в направлении финала Лиги Европы

Удивительное рядом: два бывших тренера «Спартака» дошли до полуфиналов двух главных еврокубков со своими нынешними командами. И если Унаи Эмери с «Вильярреалом», скорее всего, достиг максимума в Лиге чемпионов, то Доменико Тедеско имеет неплохие шансы выиграть с «Лейпцигом» Лигу Европы. Для начала нужно выйти в финал, и первый шаг в этом направлении сделан.

«Рейнджерс» предложил закрытый футбол и контратаки в Германии, шотландцы были близки к своей цели — нулевой ничьей, но «РБ Лейпциг» все-таки сумел вырвать победу на 85-й минуте благодаря классному удару Анхелиньо. Любопытно, что это первая домашняя победа команды Тедеско в плей-офф Лиги Европы: с «Реалом Сосьедад» и «Аталантой» в родных стенах играли вничью, а вот на выезде уверенно выигрывали в два мяча.

Если бы первый матч завершился со счетом 0:0, «Рейнджерс» продолжил бы обороняться и терпеть и в домашней игре, но теперь придется идти вперед, а это чревато неприятностями: «Лейпциг» очень опасен на пространстве, на скорости, так что недооценивать минимальную домашнюю победу точно не стоит, ведь теперь команда Тедеско в выгодном положении и по счету, и стратегически.

6. Учитель против ученика. Жозе Моуриньо и Брендан Роджерс сыграли вничью в Лиге Конференций

За другими событиями недели вы могли пропустить интригующую тренерскую дуэль в Лиге Конференций. Роджерс и Моуриньо давно знакомы: Брендан помогал Жозе во время первого захода португальца в «Челси», а потом учитель и ученик не раз встречались в английских турнирах. Роджерс сумел выиграть с Моуриньо только с восьмой попытки (2:0 с «Лестером» у «Тоттенхэма» в сезоне 2020/21), а до этого потерпел пять поражений, в том числе уступал в полуфинале Кубка Лиги с «Ливерпулем» и рвал на себе волосы, когда Стивен Джеррард оступился и лишил «красных» надежд на титул. Демба Ба тогда забил за «Челси» и отпраздновал гол с Моуриньо. Первая дуэль на международном уровне завершилась вничью, хотя даже португалец признал, что «Лестер» играл лучше:

Мы слишком легко теряли мяч, стало невозможно выходить в контратаки, у нас это получалось не очень хорошо, по ходу матча мы потеряли интенсивность, стали играть слишком глубоко. Хорошо, что судьба путевки в финал решится в Риме, но в ответном матче даже с 70 000 болельщиков на стадионе и еще большим количеством за его пределами будет непросто.

5. «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в одну калитку. Скучный полуфинал Лиги чемпионов на «Энфилде»

Соотношение сил в одной из полуфинальных пар Лиги чемпионов оказалось слишком неравным, поэтому игра на «Энфилде» не стала шедевром футбольного искусство. «Ливерпуль» три четверти матча провел с мячом, счет по ударам — 19:1. «Вильярреал» играл в откровенный антифутбол, за что и поплатился, пропустив два мяча на старте второго тайма в течение пары минут. 0:2 по такой игре — подарок для испанцев, а в «Ливерпуле» понимают, что ответная игра будет другой. Впрочем, прыткая команда Клоппа будет только рада порезвиться после того, как полтора часа искала трещины в желтой стене.

4. Бензема оформил дубль и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

После четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов список лучших бомбардиров турнира возглавлял Роберт Левандовски, забивший 13 голов. «Бавария» в четверку сильнейших команд турнира не вошла, поэтому результат поляка окончательный. А вот Карим Бензема расстрелял еще не все патроны, и уже в первом полуфинальном матче против «Манчестер Сити» оформил дубль, забив свои 13-й и 14-й голы в текущем розыгрыше. За всю карьеру Бензема забил уже 85 голов в Лиге чемпионов. Больше только у Левандовски (86), Месси (125) и Роналду (140).

3. «Вест Хэм» пропустил на 1-й минуте и проиграл дома «Айнтрахту», который не знает поражений в Лиге Европы

Многообещающее англо-немецкое противостояние в полуфинале Лиги Европы началось с гола Кнауффа на 48-й секунде матча. «Вест Хэм» взбодрился, ответил моментами и голом Антонио, но все-таки проиграл со счетом 1:2, хотя на последних секундах «молотобойцы» могли красиво уйти от поражения: Джаррод Боуэн ударом через себя пробил в перекладину. «Вест Хэм» создал больше моментов, но «Айнтрахт» выглядел более организованным и лучше понимающим суть происходящего на поле. Вот такой парадокс.

Беспроигрышная серия «Айнтрахта» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы достигла 11 матчей, причем в плей-офф «орлы» неизменно побеждают на выезде. «Вест Хэм» в свою очередь никак не может победить в первом матче плей-офф — поражение от «Севильи», ничья с «Лионом» и еще одно поражение от «Айнтрахта». Но есть и воодушевляющий факт: в ответных встречах команда Дэвида Мойеса побеждала всухую и шла дальше — 2:0 над «Севильей», 3:0 над «Лионом».

2. Сумасшедший первый тайм и победный гол на 10-й секунде второго. Шоу «Фейеноорда» и «Марселя» в Лиге Конференций

На двух первых местах матчи, которые подарили зрителям массу позитивных эмоции, а ведь это и есть главный ресурс, который производит футбол. «Фейеноорд» не выбил «Марсель» из седла голами на 18-й и 20-й минутах, уже к перерыву французы сделали 2:2, а второй тайм начался с курьеза. Футболисты «Марселя» развели мяч с центра поля и за 10 секунд создали момент для соперника. Казалось, феерия продолжится, но гол Дессера оказался последним в матче, судьба дуэли решится на территории «Олимпика». Гус Тиль и Йоррит Хендрикс очень хотят сыграть в финале Лиги Конференций.

1. Захватывающий матч «Манчестер Сити» и «Реала» стал украшением футбольной недели

Нет правильных слов, чтобы описать матч «Манчестер Сити» и «Реала», в котором команды повторили рекорд полуфиналов Лиги чемпионов по результативности, забив 7 на двоих. А слов нет, потому что все они уже сказаны и потому что такие матчи нужно видеть, а не слышать о них. «Сити» и «Реал» выдали одну из коллекционных игр Лиги чемпионов, а если продолжат футбольный кутеж на «Сантьяго Бернабеу», то можем получить величайшее противостояние в плей-офф.