Обратная сторона тактики. «Вильярреал» не выстоял в Ливерпуле

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28 апреля 2022, 00:49

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о матче.

На пределе концентрации

У всего есть предел и потолок. «Вильярреал», исходя из своих ресурсов, уже прыгнул выше головы. Конечно, особенно романтично настроенные особы могли ожидать, что «желтая субмарина» повторит то, что сделала с «Ювентусом» и «Баварией», однако большинство и тут полагало, что команда Унаи Эмери все-таки не сдюжит. Надо сказать, что на предыдущих стадиях тоже так думали. Но если чудо случается раз, чудо случается два раза, то вероятность появления чуда в третий раз подряд очень низка. Иначе придется пересматривать само понятие чуда.

Но надо отметить, что «Вильярреал» оставался верен себе и в первой части матча отчетливо напоминал, чем именно взял «Баварию» и «Ювентус». Да, вероятно, на этот раз его прижимали особенно жестко и мощно, но главное оставалось – на предельной концентрации «Вильярреал» избегал пропущенных мячей. «Красные» лупили издали, били с ходу, устраивали массовые набеги и заваливали подачами и прострелами. Но в тех ситуациях, когда у других голова пошла бы кругом, игроки «Вильярреала» держались спокойно. Предыдущие успехи такой тактики придавали дополнительной уверенности. Даже звон штанги после смачного удара Алькантары их не смутил.

Однако при применении такого очень опасного и все же ориентированного на кое-какую удачу, а не только на собственное мастерство, подхода можно столкнуться и с неприятностями.

Цена момента

Как ни парадоксально, оба гола пришли в ворота «Вильярреала» как обратные стороны доселе эффективной тактики в защите. «Желтые» во всех матчах, где героически выстояли, смело бросались под удары, блокировали их, действуя примерно по одинаковой схеме. Это на уровне рефлексов, которые спасали жизнь не раз. Даже в матче с «Ливерпулем» можно вспомнить массу таких эпизодов. Поэтому когда Эступиньян без сомнений бросился выставлять ногу под подачу Хендерсона, это не было каким-то спонтанным решением или импровизацией. Это рефлекс. Это задача.

И надо же было так сложиться судьбе, что мяч по хитрой дуге закрутится в ворота, смутив голкипера. В первом тайме, кстати, похожим образом удар перед штрафной блокировал Альбиоль – тогда мяч от его ноги срикошетил рядом со штангой, тоже дезориентировав вратаря. Издержки подхода. Но подход приносил плоды, а отбиваться под постоянным давлением, не имея в арсенале хотя бы таких простых и работающих методов, невозможно.

Именно выход этого гола из выверенной методики обороны немного выбил игроков «Вильярреала» морально из колеи. Но этого «немного» вполне хватило, чтобы накатилась новая волна атаки «Ливерпуля», и в ней уже «красные» использовали против «желтых» другой их же оборонительный прием – стремление к четкой игре в линию.

«Вильярреал» хорошо обучен при защите выстраиваться здорово в линию, создавая для забегающих оппонентов высокий риск попадания в офсайд. Так сбивается ритм атак, если уж не происходит непосредственная «поимка» в искусственное положение «вне игры». И вот малейшее волнение, связанное с пропущенным только что голом помешало сделать еще один лишний шажок. Мане, повторивший рекорд Дрогба, в момент передачи Салаха находился четко на линии с защитником. Еще несколько сантиметров – и офсайд. Но и тут работавший надежно механизм защиты «Вильярреала» дал мельчайший сбой.

Конечно, это все не говорит о том, что только лишь действия игроков «Вильярреала» привели к голам. Шквал атак «Ливерпуля» — главное в его победе. Но хочется подчеркнуть, что даже эти пропущенные мячи команды Эмери – не результат отступления ее от тактики и методики, а ее незначительный побочный эффект. Но по закону больших чисел он все же должен был сказаться при таком огромном количестве подходов к воротам со стороны соперника. Даже при предельной концентрации, которую «Вильярреал» не терял.

«Вильярреал» не стал дергаться

Он не потерял ее и после двух пропущенных мячей. Переход в наступление, смена тактики в попытках отыграть хотя бы гол, сократить отставание – все это было бы смертельно для «Вильярреала». И если сейчас в противостоянии все решено на 85 процентов, то тогда бы решилось на 99. А ведь есть еще ответная игра.

Понятно, что в ней шансы «Вильярреала» выше не будут. Возможно, они даже станут ниже, потому что ему придется отыгрываться и раскрываться, к чему он не привык. Но лучше иметь лишние дни на подготовку такого маневра и сочинение сюрприза для соперника, чем полететь в этой же матче здесь и сейчас исправлять все, чтобы получить еще более плачевный результат.

«Вильярреал» очень хладнокровно подошел к оценке своего положения при счете 0:2. И продолжил играть в том же собранном стиле, который характеризовал его до пары пропущенных мячей за три минуты. Словно их и не было. С другой стороны, «Ливерпуль» тоже чуть притормозил, понимая, что сейчас задача решена, а в гостях ее можно будет оформить в законченную работу.

Феномен «Вильярреала» в любом случае удивителен. Именно с точки зрения подхода к этим матчам «жизни и смерти» в Лиге чемпионов. Но если бы одной концентрацией и настроем можно было решать глобальные задачи.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (5) – 1 (0)

Тут можно говорить о полной нейтрализации «Вильярреала», который за всю игру провел всего 15 атак. «Ливерпуль» же за 90 минут игры провел 93 атаки, то есть примерно по одной атаке за минуту. Этой машине противостоять было крайне сложно. И в атаке «Вильярреал» отметился лишь одним ударом за всю игру. Да и та единственная попытка Ло Чельсо была неточной. «Ливерпуль» отличился вполне стандартными для доминирующей команды 20 ударами.

Но в створ пришлись только пять, то есть оборона гостей оставляла соперника в достаточно неудобном положении, чтобы тот бил без подготовки. Поэтому, например, в первом тайме превалировали дальние удары или удары с ходу, которым очень не хватало точности. Тут скрыта и заслуга защиты «Вильярреала». А самым бьющим на поле стал Луис Диас с пятью попытками. У Салаха и Мане – по четыре.

Владение мячом (точность передач): 68% (89%) — 32% (72%)

Тут тоже вполне все ожидаемо. «Ливерпуль» тотально владел мячом, не позволяя сопернику даже немного насладиться контролем. Хотя вряд ли «Вильярреал» рассчитывал на это – суть его игры совсем не в этом. Точность передач у «красных» высокая, исходя из постоянного контроля мяча. А вот у «Вильярреала» она низковата даже для контратакующей модели. Обычно при хорошей контратаке без владения цифра стремится к 80 процентам.

Тут как раз заметен прессинг «Ливерпуля», который быстро и высоко накрывал противника, лишая его возможности поднять голову для начала оперативной контратаки. Всего же «Вильярреал» сделал лишь 182 точные передачи, а «Ливерпуль» — 645. При этом гости пробежали 110 километров, а хозяева – 108. Довольно немного для матча Лиги чемпионов. Больше «бегал» мяч. «Красные» его передавали, а «желтые» пытались перехватить.