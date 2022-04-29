Статусная Лига конференций и «немецкая» Лига Европы. Прошли первые полуфиналы

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сегодня, 00:59

Первые полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций получились бескомпромиссными. «Соккер.ру» — о результатах.

В какой-то момент статус этих двух турниров, находящихся в тени Лиги чемпионов, стал путаться. Да, у Лиги Европы более славная и продолжительная история, она правопреемница Кубка УЕФА , Кубка Кубков. А появление Лиги конференций многими воспринималось в штыки – УЕФА в очередной раз что-то себе придумал для нового «распила» и нагнетания в и без того плотный календарь дополнительных матчей.

Несерьезное и пренебрежительное отношение поддерживалось и именами в этой странной лиге. Долгое время ее матчи вообще не привлекали никакого внимания. Разве что в каких-то обзорах можно было наткнуться на результаты и с удивлением в очередной раз отметить, что еще и такой турнир, оказывается, существует. Но вот как раз где-то со стадии полуфиналов становится ясно, что так сразу и не поймешь, что статуснее: Лига Европы или Лига конференций? Набор и уровень команд, их имена таковы, что с ходу не разберешься, за чем теперь следить интереснее. Но давайте посмотрим, как складывались первые полуфинальные матчи в обоих «младших» турнирах.

Лига Европы

«Лейпциг» (Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 1:0

От матчей «Лейпцига» всегда ждут какой-то феерии и праздника, обычно сопровождаемого обилием голов. Но тут подопечным Доменико Тедеско пришлось непросто даже на своем поле. Матч получился на удивление бедным на удары. Всего десять ударов нанесли «быки» и лишь семь – «рейнджеры».

При этом у «Лейпцига» было хотя бы четыре попадания в створ, а у «Рейнджерс» — лишь одно. И оно случилось на 76-й минуте. Впрочем, до этого времени обе команды достаточно скромно отмечались ударами. Только когда «Лейпциг» забил усилиями Анхелиньо на 85-й минуте, игра немного раскрылась и стала больше похожа на классический матч с участием «быков». В финальные минуты они «настреляли» свое преимущество по ударам.

А вот доминирование по контролю мяча было за «Лейпцигом» на протяжении всего матча. Более 70 процентов времени «быки» распоряжались мячом. В этом была отчасти и их проблема. «Рейнджерс» запирался, закрывался и не давал пространства летучим атакам немцев, которые любят простор. При этом контригры шотландцы почти не предлагали. При малом контроле мяча у них всего 67 процентов точности передач – каждая третья шла мимо или чужому.

В общем, «Рейнджерс» приехал в Германию терпеть. Можно сказать, что при таком настрое счет 0:1 вполне приемлемый перед матчем на выезде. Но есть ощущение, что даже в Шотландии вынужденный раскрываться «Рейнджерс» получит от «Лейпцига», которому наконец-то дадут пространство, очень сильно на орехи.

«Вест Хэм» (Англия) – «Айнтрахт» (Франкфурт) – 1:2

Если в предыдущей паре немецкая команда была угнетателем, то в этой – угнетаемой. Но добилась того же результата – победы. В паре «Вест Хэма» и «Айнтрахта» ощущается уже вторая цель, которая замещает даже собой первую – собственно победу в турнире. Это попадание в Лигу чемпионов. «Лейпциг» и «Рейнджерс» имеют хорошие шансы сделать это через внутренние турниры.

А вот для «Вест Хэма» и «Айнтрахта» — это настоящий шанс, который становится все более реалистичным. Согласитесь, что победа в Лиге Европы любой из этих четырех команд не видится сейчас чем-то фантастическим. Тут не осталось непобедимых мастодонтов с легендарным именем, которые случайно «упали» в Лигу Европы. Такие были. Но благополучно из нее уже выпали. Принято считать, что английские клубы плюют на все, кроме Лиги чемпионов.

Но если ты всего лишь «Вест Хэм», а верхние строчки твоего чемпионата заняты примерно одними и теми же именами, то проще уже продаться в Лигу чемпионов через Лигу Европы. И на самом деле по всем законам логики в этом матче должна была случиться как минимум ничья, а справедливее всего смотрелась бы победа «Вест Хэма». Но «Айнтрахт» где-то выкрал удачу и теперь всюду разъезжает с ней. «Барселона» не даст соврать.

Игроки «Вест Хэма» нанесли 15 ударов по воротам против восьми всего у «Айнтрахта». Но при этом лондонцы попали дважды в створ, а немцы – четыре раза. И уже на первой минуте открыли счет усилиями Кнауффа. Когда на 21-й Антонио счет сравнял, можно было предполагать, что «Вест Хэм» дожмет. Но в начале второго тайма Камада снова вывел «Айнтрахт» вперед. И теперь уже окончательно. Это, кстати, был последний удар гостей в створ. После этого они начали отбиваться и страдать.

Дважды игроки «Вест Хэма» потом били в каркас ворот Траппа. Особенно эффектным получилось попадание Боуэна в компенсированное время. Он шикарно пробил в падении через себя. Гол был бы восхитительным. Но только перекладина. Однако тут нет ощущения, что в Германии «Вест Хэм» не сможет победить. Запас мощности у команды прекрасный. И можно вспомнить, как она размазала «Лион» во Франции после мучений на своем поле.

Лига конференций

«Лестер» (Англия) – «Рома» (Италия) – 1:1

Не тянет вывеска на матч третьего по статусу европейского турнира. И тренерские имена достойны большего. Роджерс против Моуриньо. Получилось интригующе, интрига осталась висеть и на ответную игру в Риме. Но теперь видно, что Жозе «закусился» не на шутку. Статус великого хочется подтверждать, хотя о нем уже многие забыли. Очередной трофей позволит смахнуть пыль с полки, где стоят всевозможные кубки, а заодно всем напомнит, насколько крут португалец.

Правда, игра в Англии по своему содержанию оказалась не слишком убедительной. «Рома» быстро забила благодаря голу Пеллегрини. А потом только отбивалась от наседающих «лис», которые владели мячом больше 60 процентов времени и нанесли 13 ударов против всего четырех у «Ромы». В середине второго тайма удалось «Лестеру» счет сравнять, он мог и развить успех, но удача не повернулась лицом. Впрочем, в Риме можно ожидать любого исхода. Слишком уж нестабильны обе команды, но при этом имеют достаточный потенциал, чтобы выдать нечто впечатляющее.

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Марсель» (Франция) – 3:2

А те, кто хотел насладиться чем-то немного безбашенным и бесшабашным, выбрали для себя матч в Нидерландах и не прогадали. Тоже команды с великими именами, но воспринимаются таковыми в прошлом. И вот с эдаким приветом из глубины лет «Фейеноорд» и «Марсель» выдали красивую борьбу. Абсолютно равную, можно сказать. К 20-й минуте роттердамцы вели со счетом 2:0, но еще до конца тайма «Марсель» смог сравнять счет.

А в самом начале второго тайма хозяева опять вышли вперед. И на этот раз окончательно. Хотя моменты еще имели и те, и другие. В итоге чуть больше мячом владели марсельцы, которым нужно было отыгрываться. Точность пасов и количество ударов оказались равными. По 12 попыток при счете точных 7:5 в пользу «Марселя», но при большем количестве атак голландцев. В общем, повеселились на славу. Во Франции будет продолжение.