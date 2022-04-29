Статусная Лига конференций и «немецкая» Лига Европы. Прошли первые полуфиналы

Первые полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций получились бескомпромиссными. «Соккер.ру» — о результатах.
В какой-то момент статус этих двух турниров, находящихся в тени Лиги чемпионов, стал путаться. Да, у Лиги Европы более славная и продолжительная история, она правопреемница Кубка УЕФА, Кубка Кубков. А появление Лиги конференций многими воспринималось в штыки – УЕФА в очередной раз что-то себе придумал для нового «распила» и нагнетания в и без того плотный календарь дополнительных матчей.
Несерьезное и пренебрежительное отношение поддерживалось и именами в этой странной лиге. Долгое время ее матчи вообще не привлекали никакого внимания. Разве что в каких-то обзорах можно было наткнуться на результаты и с удивлением в очередной раз отметить, что еще и такой турнир, оказывается, существует. Но вот как раз где-то со стадии полуфиналов становится ясно, что так сразу и не поймешь, что статуснее: Лига Европы или Лига конференций? Набор и уровень команд, их имена таковы, что с ходу не разберешься, за чем теперь следить интереснее. Но давайте посмотрим, как складывались первые полуфинальные матчи в обоих «младших» турнирах.
Лига Европы
«Лейпциг» (Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 1:0
От матчей «Лейпцига» всегда ждут какой-то феерии и праздника, обычно сопровождаемого обилием голов. Но тут подопечным Доменико Тедеско пришлось непросто даже на своем поле. Матч получился на удивление бедным на удары. Всего десять ударов нанесли «быки» и лишь семь – «рейнджеры».
При этом у «Лейпцига» было хотя бы четыре попадания в створ, а у «Рейнджерс» — лишь одно. И оно случилось на 76-й минуте. Впрочем, до этого времени обе команды достаточно скромно отмечались ударами. Только когда «Лейпциг» забил усилиями Анхелиньо на 85-й минуте, игра немного раскрылась и стала больше похожа на классический матч с участием «быков». В финальные минуты они «настреляли» свое преимущество по ударам.
А вот доминирование по контролю мяча было за «Лейпцигом» на протяжении всего матча. Более 70 процентов времени «быки» распоряжались мячом. В этом была отчасти и их проблема. «Рейнджерс» запирался, закрывался и не давал пространства летучим атакам немцев, которые любят простор. При этом контригры шотландцы почти не предлагали. При малом контроле мяча у них всего 67 процентов точности передач – каждая третья шла мимо или чужому.
В общем, «Рейнджерс» приехал в Германию терпеть. Можно сказать, что при таком настрое счет 0:1 вполне приемлемый перед матчем на выезде. Но есть ощущение, что даже в Шотландии вынужденный раскрываться «Рейнджерс» получит от «Лейпцига», которому наконец-то дадут пространство, очень сильно на орехи.
«Вест Хэм» (Англия) – «Айнтрахт» (Франкфурт) – 1:2
Если в предыдущей паре немецкая команда была угнетателем, то в этой – угнетаемой. Но добилась того же результата – победы. В паре «Вест Хэма» и «Айнтрахта» ощущается уже вторая цель, которая замещает даже собой первую – собственно победу в турнире. Это попадание в Лигу чемпионов. «Лейпциг» и «Рейнджерс» имеют хорошие шансы сделать это через внутренние турниры.
А вот для «Вест Хэма» и «Айнтрахта» — это настоящий шанс, который становится все более реалистичным. Согласитесь, что победа в Лиге Европы любой из этих четырех команд не видится сейчас чем-то фантастическим. Тут не осталось непобедимых мастодонтов с легендарным именем, которые случайно «упали» в Лигу Европы. Такие были. Но благополучно из нее уже выпали. Принято считать, что английские клубы плюют на все, кроме Лиги чемпионов.
Но если ты всего лишь «Вест Хэм», а верхние строчки твоего чемпионата заняты примерно одними и теми же именами, то проще уже продаться в Лигу чемпионов через Лигу Европы. И на самом деле по всем законам логики в этом матче должна была случиться как минимум ничья, а справедливее всего смотрелась бы победа «Вест Хэма». Но «Айнтрахт» где-то выкрал удачу и теперь всюду разъезжает с ней. «Барселона» не даст соврать.
Игроки «Вест Хэма» нанесли 15 ударов по воротам против восьми всего у «Айнтрахта». Но при этом лондонцы попали дважды в створ, а немцы – четыре раза. И уже на первой минуте открыли счет усилиями Кнауффа. Когда на 21-й Антонио счет сравнял, можно было предполагать, что «Вест Хэм» дожмет. Но в начале второго тайма Камада снова вывел «Айнтрахт» вперед. И теперь уже окончательно. Это, кстати, был последний удар гостей в створ. После этого они начали отбиваться и страдать.
Дважды игроки «Вест Хэма» потом били в каркас ворот Траппа. Особенно эффектным получилось попадание Боуэна в компенсированное время. Он шикарно пробил в падении через себя. Гол был бы восхитительным. Но только перекладина. Однако тут нет ощущения, что в Германии «Вест Хэм» не сможет победить. Запас мощности у команды прекрасный. И можно вспомнить, как она размазала «Лион» во Франции после мучений на своем поле.
Лига конференций
«Лестер» (Англия) – «Рома» (Италия) – 1:1
Не тянет вывеска на матч третьего по статусу европейского турнира. И тренерские имена достойны большего. Роджерс против Моуриньо. Получилось интригующе, интрига осталась висеть и на ответную игру в Риме. Но теперь видно, что Жозе «закусился» не на шутку. Статус великого хочется подтверждать, хотя о нем уже многие забыли. Очередной трофей позволит смахнуть пыль с полки, где стоят всевозможные кубки, а заодно всем напомнит, насколько крут португалец.
Правда, игра в Англии по своему содержанию оказалась не слишком убедительной. «Рома» быстро забила благодаря голу Пеллегрини. А потом только отбивалась от наседающих «лис», которые владели мячом больше 60 процентов времени и нанесли 13 ударов против всего четырех у «Ромы». В середине второго тайма удалось «Лестеру» счет сравнять, он мог и развить успех, но удача не повернулась лицом. Впрочем, в Риме можно ожидать любого исхода. Слишком уж нестабильны обе команды, но при этом имеют достаточный потенциал, чтобы выдать нечто впечатляющее.
«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Марсель» (Франция) – 3:2
А те, кто хотел насладиться чем-то немного безбашенным и бесшабашным, выбрали для себя матч в Нидерландах и не прогадали. Тоже команды с великими именами, но воспринимаются таковыми в прошлом. И вот с эдаким приветом из глубины лет «Фейеноорд» и «Марсель» выдали красивую борьбу. Абсолютно равную, можно сказать. К 20-й минуте роттердамцы вели со счетом 2:0, но еще до конца тайма «Марсель» смог сравнять счет.
А в самом начале второго тайма хозяева опять вышли вперед. И на этот раз окончательно. Хотя моменты еще имели и те, и другие. В итоге чуть больше мячом владели марсельцы, которым нужно было отыгрываться. Точность пасов и количество ударов оказались равными. По 12 попыток при счете точных 7:5 в пользу «Марселя», но при большем количестве атак голландцев. В общем, повеселились на славу. Во Франции будет продолжение.
Рейнджерс дома фанаты погонят.
Рома Лестер абсооютно непонятно
Марсель дома должны дожать
Рейнджерс дома фанаты погонят.
Рома Лестер абсооютно непонятно
Марсель дома должны дожать