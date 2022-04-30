Московские клубы снова отдали чемпионство. Из четырёх команд старалось лишь «Динамо»

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вчера, 16:37

Но Шварцу не хватило веры в будущее.

«Спартак»

- Поговорим о причинах, почему четыре знаменитых клуба из Москвы отдали титул «Зениту», а тот и рад его снова забрать. В «Спартаке» ради начала конца назначили тренера в обход здравого смысла. Руй Витория успешно работал в «Бенфике» на багаже Жезуса, поскольку его «4-3-3» подходили. Тедеско ставил другой футбол, «3-5-2», преемник этого не понимал. В РПЛ «Спартак» потерял шансы на чемпионство еще в первом круге.

- То самое поражение со знаменитым счетом в Санкт-Петербурге показало огромную моральную разницу между «Зенитом» и «Спартаком» — вторым по деньгам клубом РПЛ последних пяти лет. Семак делал выводы из своих ошибок, а «красно-белые» как при Каррере допускало разгромы на ровном месте, так и осталось в том же незрелом состоянии. Вратарские ляпы, желание Жиго уехать, странная опорная зона, нестабильные плеймейкеры – у «красно-белых» полный дом проблем.

- Как обычно, в «Спартаке» все перессорились. Попов вместо трансферной кампании в стиле зимней от ЦСКА сцепился с Селиховой и убежал. Сама Зарема вернулась к управлению, но теперь у ее супруга и Алекперова намного меньше денег. А что значит «Спартак» без сотен миллионов евро? Узнаем чуть позже. Пока клуб воюет с комментаторами и судьями.

- Повезло еще, что Ваноли остался и могут повоевать за Кубок, как и «Динамо». Но сезон в год юбилея точно испорчен выступлениями в РПЛ . Ни о каком титуле речь не шла, хотя Тедеско оставил на втором месте. Ни по составу, ни по игре, ни по возможностям «Спартак» не команда для десятого места в таблице. Но проигрывали середнякам, уступали в дерби – результат не заставил себя ждать.

ЦСКА

- Впервые за много лет у «армейцев» были проблемы внутри клуба. Серьезнее, чем неудачная коммуникация с дикими шоу или нелепыми шутками. ЦСКА лихорадило, Бабаев и Гинер теряли власть, а подхватить ее квалифицированно не могли. Алексей Березуцкий случайно был выбран тренером, его едва не сняли зимой, но заступились люди, которые с радостью бы попрощались с Гинером.

- У «армейцев» был крутой отрезок имени Языджи и других ветеранов. Есть неплохая по меркам РПЛ линия защиты, Акинфеев редко пропускает, Дивеев осенью был в хорошей форме. Весной оба не помощники, если соперник настроен серьезно. ЦСКА не играл невероятно, но показывал характер в концовках матчей. Вот только перестраиваться не научились, поэтому для «Зенита» они не конкуренты.

- ЦСКА планомерно добавлял новых и новых игроков в состав, но сейчас кажется, что людей набирали разные менеджеры. Кого-то привели тренеры, других – агенты, третьих – Бабаев или Гинер, четверых – люди из ВЭБ . В результате получили явно не худший состав РПЛ , но без внятного стиля игры, без запаса прочности (Чалов то главный снайпер, то отправляется в «Базель» в аренду) и без веры в большой прорыв.

- Конечно, у «армейцев» нет дословного следования инструкциям «Спартака», да и ошибки свои пытаются осознавать и исправлять – например, в сфере коммуникации с публикой. Но в конечном итоге получили команду, которая проиграла 7 матчей, а выиграла на данный момент 14. С таким запасом очков о чемпионстве нельзя даже говорить. Не заслужили ни Заболотный, ни Фернандес в этом сезоне чемпионский титул. Все справедливо.

«Локомотив»

- Стали конкурентами для «Спартака» в разделе «скандалы». Приезд Рангника и немецких «Остапов Бендеров» не привел ни к чему хорошему. Теперь в клубе остался Цорн, но не осталось понимания, зачем и почему «Локомотив» набирал людей, не подумав о фигуре маститого тренера. Теперь найти такого без российского паспорта станет сложнее, даже Карпин к ним не пошел.

- У РЖД есть деньги, а поскольку уже потратились – около 40 млн евро на новичков, то набрали достаточно интересных людей, чтобы вместе с воспитанниками эта команда заиграла веселее, чем раньше. Стиль Семина не подразумевал разудалый и атакующий футбол, но с Жемалетдиновым, Кухтой, Керком и Изидором такой смогут показать.

- Опять же, титул отдали, поскольку ни осенью, ни весной не было ощущения, что «Локомотив» готов к большим победам. Мало забивают, немало пропускают. Страдали от травм ключевых исполнителей. Долго искали свой стиль – высокий прессинг начал работать сравнительно недавно. В защите больше нет монолитности, в центре поля Баринов задумался о переходе в «Зенит», следовательно, телом в Москве, мыслями – севернее.

- Изодору нет смысла оставаться без путевки в еврокубки, а молодость будет пороком, когда новый главный тренер (вряд ли сохранят нынешнего) попытается в новом сезоне навязать чемпионскую борьбу «Зениту». Только если Семак сам потеряет ключевых футболистов, можно поверить в рывок «Локомотива». А в этом сезоне сами накликали на себя беду, ведь Рангника назначили, не подумав, будет ли ему интересно работать в РПЛ долги. И вообще, есть ли у любимца фанатов МЮ должная квалификация? Одно дело строить немецкий клуб, другое – российский.

«Динамо»

- Ожидаемо симпатичная игра – Шварц сразу показал, что по классу он выше, чем его толковый предшественник Новиков. Но Сандро осенью работал в клубе, который готовился к старту в Лиге чемпионов, а сейчас ему из дому звонят и говорят одно и то же – просят вернуться в Германию и искать работу в Бундеслиге, как уже сделал Тедеско.

- У «динамовцев» не такой уж молодой состав, уругвайцы на флангах, Ордец и Бальбуэна, как и Шунин со Смоловым, не входят в список юных и подающих надежды. Но в решающий момент Фомину, Захаряну и Шиманьски не хватило опыта, чтобы растянуть пик формы, перебросить часть сил на весну. Причем им должно быть обидно, поскольку и осенью, и сейчас могли потерять меньше пунктов.

- В отличие от «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА , в этом московском клубе руководители и менеджеры не грызли друг другу глотки. Хотя подавленное состояние видно – Бувач и Шварц подумают, стоит ли оставаться, Воронин и Ордец уже ушли. Бразильцы из «Зенита» сохранили подобие драйва, а тот же Шиманьски загодя сказал — уезжает. У «Динамо» были неплохие шансы на настоящую чемпионскую борьбу, но в новых обстоятельствах повторить результаты осени не получилось.