«Интер» победил в Удине и приблизился к «Милану»

В матче 35-го тура Серии А «Интер» на выезде обыграл «Удинезе».
В составе хозяев отличился Игнасио Пуссетто (72), за гостей забивали Иван Перишич (12) и Лаутаро Мартинес (39).
«Интер» занимает второе место (75), «Удинезе» расположился на двенадцатой позиции (43).
У «Интера» из серьезных оппонентов только «Эмполи», который может накидать сюрпризов, но змейкам надо выигрывать все три оставшихся матча. Одна ошибка и шансы испарятся до минимума.
Напряженная гонка. Давление на обе команды колоссальное. Шансы пока почти равные.
У «Интера» из серьезных оппонентов только «Эмполи», который может накидать сюрпризов, но змейкам надо выигрывать все три оставшихся матча. Одна ошибка и шансы испарятся до минимума.
Напряженная гонка. Давление на обе команды колоссальное. Шансы пока почти равные.