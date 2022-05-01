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«Интер» победил в Удине и приблизился к «Милану»

01 мая 2022, 20:57
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

В матче 35-го тура Серии А «Интер» на выезде обыграл «Удинезе».

В составе хозяев отличился Игнасио Пуссетто (72), за гостей забивали Иван Перишич (12) и Лаутаро Мартинес (39).

«Интер» занимает второе место (75), «Удинезе» расположился на двенадцатой позиции (43).

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Все комментарии
1 984
1 984
02 мая в 03:35
Гонка продолжается.
monah-10
monah-10
02 мая в 01:39
Семь очков Милана в трех играх сделают клуб чемпионом, Интер без права на ошибку вообще.
Как говорится посидел на троне, дай и другим посидеть.
УЕСКА
УЕСКА
01 мая в 23:23
Интер свое дело сделал, но теперь уже не все от него зависит. Надо ждать осечки Милана.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
01 мая в 22:02
Давненько "россонери" скудетто не брали. Пора бы уж!
A.S.A
A.S.A
01 мая в 21:47
Миланские клубы продолжают борьбу за чемпионство идя ноздря в ноздрю....продолжаем следить с интересом за этой развязкой
Gahi
Gahi
01 мая в 21:39
Борьба в городе Милана обостряется за трофей 🏆чемпионата Италии. У какой из команд этого стильного города окажется больше сил на финише. Чтобы достичь первого места и оказаться на пьедестале почёта в этой гонке за титул чемпиона Серии А.
drug01
drug01
01 мая в 21:35
С победой Интер!
Zhgoon
Zhgoon
01 мая в 21:33
Так, «Милану» нужны минимум две победы и можно скатать один матч в ничью. При этом оппоненты довольно серьезные.
У «Интера» из серьезных оппонентов только «Эмполи», который может накидать сюрпризов, но змейкам надо выигрывать все три оставшихся матча. Одна ошибка и шансы испарятся до минимума.
Напряженная гонка. Давление на обе команды колоссальное. Шансы пока почти равные.
Roger Young
Roger Young
01 мая в 21:30
Не надо было проигрывать в прошлом матче. Сейчас бы не пришлось следить за выступлением конкурента.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 мая в 21:13
Интер обыграл Удинезе на выезде, еле-еле обыграл, Милан еле-еле обыграл Фиорентину дома. Теперь интересно, сможет ли Милан еще победить - Верону, Аталанту и Сассуоло? Остальной график чемпионата для Интера легче, чем для Милана. Эмполи, Кальяри и Сампдория: вот эти команды ждут Интера на остаток сезона. «Милан» теперь лидер Серии А с преимуществом в два очка (77/75), назад дороги нет, в Лиге чемпионов не играют, в Кубке Италии не играют (а вот Интер, кстати, будет играть в финале - против Ювентуса). Можно сказать, что в чем-то они почти на равных условиях с Миланом. Милан будет играть 3 матча - но эти матчи сложнее, а Интер 4 матча - в том числе финал с Юве. Огромное давление...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
01 мая в 21:06
Жесткая конечно борьба за чемпионство. Почти как в АПЛ
Ironigor
Ironigor
01 мая в 20:58
Интер с Победой.
Zak11
Zak11
01 мая в 20:58
Отлично. Чемпионская гонка продолжается
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