«Интер» победил в Удине и приблизился к «Милану»

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01 мая 2022, 20:57

В матче 35-го тура Серии А «Интер» на выезде обыграл «Удинезе».

В составе хозяев отличился Игнасио Пуссетто (72), за гостей забивали Иван Перишич (12) и Лаутаро Мартинес (39).

«Интер» занимает второе место (75), «Удинезе» расположился на двенадцатой позиции (43).