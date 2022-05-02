Игонин: «Все успехи „Зенита“ — заслуга Семака»

Бывший футболист сборной России высоко отозвался о работе главного тренера в «Зените».

Некоторые считают, что у петербуржцев настолько сильный подбор футболистов, что с ними добился бы успеха любой специалист? Так рассуждать способны только люди, глубоко не вникающие в процесс. Поймите, работа тренера — не просто двигать фишки по доске. Большая заслуга Сергея Богдановича заключается в том, что он собрал эту команду и каждому подопечному нашел место на поле, поставил перед ним определенную задачу, чтобы тот показал свой максимум. Вы думаете легко работать с теми же бразильцами? А у него их теперь пятеро.

Успешно взаимодействует Семак и со звездами, и это тоже важное для наставника маститого коллектива умение. Плюс, при нем в «Зените» не произошло ни одного крупного скандала, хотя, считаю, это не самое важное. Семак — не только тренер, но и отличный организатор и психолог, и все успехи петербуржцев — его заслуга.