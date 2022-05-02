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Игонин: «Все успехи „Зенита“ — заслуга Семака»

02 мая 2022, 11:40

Бывший футболист сборной России Алексей Игонин высоко отозвался о работе главного тренера Сергея Семака в «Зените».

Некоторые считают, что у петербуржцев настолько сильный подбор футболистов, что с ними добился бы успеха любой специалист? Так рассуждать способны только люди, глубоко не вникающие в процесс. Поймите, работа тренера — не просто двигать фишки по доске. Большая заслуга Сергея Богдановича заключается в том, что он собрал эту команду и каждому подопечному нашел место на поле, поставил перед ним определенную задачу, чтобы тот показал свой максимум. Вы думаете легко работать с теми же бразильцами? А у него их теперь пятеро.

Успешно взаимодействует Семак и со звездами, и это тоже важное для наставника маститого коллектива умение. Плюс, при нем в «Зените» не произошло ни одного крупного скандала, хотя, считаю, это не самое важное. Семак — не только тренер, но и отличный организатор и психолог, и все успехи петербуржцев — его заслуга.

Ранее Семак прокомментировал четвёртое подряд чемпионство «Зенита».

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Все комментарии
старина
старина ответ lotsman (раскрыть)
02 мая в 13:37
Я про выступления питерского клуба в Европе в последние годы.Семак тренеришка для внутреннего пользования.Он кстати сам признавал,что у него в приоритете победа в нашем нетоповом чемпионате.Ну а про тренеров из России в Европе уже много чего рассказано и показано)Валера,Слуцкий тому пример.Ну и Стас еще с победой в Венгрии и Польше.Это конечно космос,по сравнению с предыдущими
альсато
альсато
02 мая в 13:29
для ребят ,которые знают как тренировать, но при этом-никогда никого не тренировали....самое сложное в жизни-это работа с ЛЮДЬМИ!...и тем она сложнее-когда футболисты из себя что то представляют (я имею ввиду-достижения и спортивные , и контрактные)
lotsman
lotsman ответ старина (раскрыть)
02 мая в 13:28
А кто в Европе, из российских тренеров, блещет?
lotsman
lotsman ответ Caniggia (раскрыть)
02 мая в 13:27
А кто у нас продукт европейского пользования?
lotsman
lotsman
02 мая в 13:26
Полностью с этим согласен.
старина
старина
02 мая в 12:43
Если поставить вместо Семака того же Радимова или даже Боярского,результат будет тот же.Доминирование в России и позор в Европе
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 мая в 12:32, ред.
Скорее админрерурса Газпрома. А неудачи чья заслуга? Семак так и неучился признавать свою несостоятельность как наставник, обычный средний тренер, который в свое поднял Уфу и на него нашло озарение что он великий тренер. Еврокубки показали кто он, никто, днище.
Caniggia
Caniggia
02 мая в 12:19
Семак лишь продукт внутреннего пользования, что еврокубки и показали.
ermak6848
ermak6848
02 мая в 12:05
Старились все - даже хоз обслуга от повара до дворника..
sv_1969
sv_1969
02 мая в 12:04
Что он курит?))
mihaluch
mihaluch
02 мая в 11:54
И неудачи тоже его заслуга.
drug01
drug01
02 мая в 11:46
И больших денег!
shlomo2
shlomo2
02 мая в 11:41
Ну не все...:)...ну а так ДА, много делает Сергей для клуба
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