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Непомнящий: «Дзюба играл в Томске, Туле, Ростове и везде себя проявлял»

01 мая 2022, 22:14

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением об игровых качествах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

В том-то и дело, что он вписывается в любую структуру. Его почему-то относят только категории больших центрфорвардов, хотя он обладает и другими качествами. Он хорошо взаимодействует с партнерами, способен играть из глубины. В условиях, когда мы играем без еврокубков, где другие скорости, другие тренеры, у наших команд может произойти спад – скорости станут чуть ниже, а в этой среде Артём Дзюба себя чувствует очень комфортно. Он играл в Томске, Туле, Ростове, и везде себя проявлял. В совершенно других условиях, где к нему были совершенно иные требования. Вопрос сейчас в том, насколько он нужен и важен для «Зенита». А работу он найдет, или ему найдут.

Ранее по данному поводу высказался бывший вратарь «Спартака».

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Все комментарии
Веня диктов
Веня диктов
02 мая в 09:20
Настоящий спартаковец.
stanichnik
stanichnik
01 мая в 23:15
А что разве в Спартаке он не успел себя проявить?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 мая в 23:06
Говорят он ещё и в Москве играл...
drug01
drug01
01 мая в 22:48
Это верно
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