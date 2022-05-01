Непомнящий: «Дзюба играл в Томске, Туле, Ростове и везде себя проявлял»

Бывший главный тренер «Томи» поделился мнением об игровых качествах нападающего «Зенита» .

В том-то и дело, что он вписывается в любую структуру. Его почему-то относят только категории больших центрфорвардов, хотя он обладает и другими качествами. Он хорошо взаимодействует с партнерами, способен играть из глубины. В условиях, когда мы играем без еврокубков, где другие скорости, другие тренеры, у наших команд может произойти спад – скорости станут чуть ниже, а в этой среде Артём Дзюба себя чувствует очень комфортно. Он играл в Томске, Туле, Ростове, и везде себя проявлял. В совершенно других условиях, где к нему были совершенно иные требования. Вопрос сейчас в том, насколько он нужен и важен для «Зенита». А работу он найдет, или ему найдут.