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Литвинов порассуждал о том, сможет ли «Спартак» прервать гегемонию «Зенита»

02 мая 2022, 10:13

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что его команда может прервать гегемонию «Зенита».

Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды – люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов. Но я думаю, что все возможно.

Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас – найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
02 мая в 11:34, ред.
Спартаку нужно прежде всего прервать гегемонию Салиховой и всю остальную шелуху присосавшуюся к команде и её финансовой состовляющей.

А уж только потом строить всю внутреннюю структуру и самое главное качественный менеджерский состав, который бы был способен эту цель воплотить в жизнь.

Если этого не произойдёт, значит ничего хорошего Спартак не ждёт. И смены тренерского штаба тоже ни к чему в долгую не приведут. У Спартака сейчас путь Хайпа , а к спортивный принцип стал к сожалению на второй план.

Как-то так на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !
Gahi
Gahi
02 мая в 11:22, ред.
Чем больше игроки команды "Спартака" говорят о том что будут готовы дать бой действующему чемпиону РПЛ в ближайшее перспективе, то всё ниже они опускаются в турнирной таблице чемпионата. Поэтому нужно меньше говорить, а больше уделять внимания на результаты командной игры в каждом матче, ибо все кто связан с клубом "Спартак" в большом долгу перед своими болельщиками. Которые ждут существенных результатов от игры своей команды на поле, а не красивых слов и обещаний от самих футболистов.
протон
протон
02 мая в 10:45
Вот что спасение от прямого вылета делает с людьми...
makkie
makkie
02 мая в 10:45
Рассуждениями в футболе мало что добьёшься.
Нужно выходить и побеждать - вот и всё. Думаю, матч против Спартака для Зенита будет принципиальным, даже несмотря на досрочное чемпионство.
shlomo
shlomo
02 мая в 10:38
Спартаку бы сейчас не до жира, выжить бы...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 10:37
Кто-нибудь сможет, но не Спартак...
beefs
beefs ответ STVA 1 (раскрыть)
02 мая в 10:36
а зря, там самое "интересное"...
ABir
ABir
02 мая в 10:25
Спартак единственный кто сможет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 10:17, ред.
50/50.....
Иной раз от игрока игравшего в Барселоне но пролетающего Брюгге ...меньше толку чем от игрока не из Барселоны но 2 раза обыграющего Наполи......

Это РПЛ...тут законы статистики и логики не работают....
У кого как покатит....
Тут ребята из второй французской лиги и с лавочки Лилля могут забивать по 7 матчей подряд....а игроки из Барселоны нет...
drug01
drug01
02 мая в 10:16
Всё может быть.... Во сне!!!!
STVA 1
STVA 1
02 мая в 10:15
Прочитал про звёзд дальше не стал
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