Литвинов порассуждал о том, сможет ли «Спартак» прервать гегемонию «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что его команда может прервать гегемонию «Зенита».
Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды – люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов. Но я думаю, что все возможно.
Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас – найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию.
А уж только потом строить всю внутреннюю структуру и самое главное качественный менеджерский состав, который бы был способен эту цель воплотить в жизнь.
Если этого не произойдёт, значит ничего хорошего Спартак не ждёт. И смены тренерского штаба тоже ни к чему в долгую не приведут. У Спартака сейчас путь Хайпа , а к спортивный принцип стал к сожалению на второй план.
Как-то так на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !
А уж только потом строить всю внутреннюю структуру и самое главное качественный менеджерский состав, который бы был способен эту цель воплотить в жизнь.
Если этого не произойдёт, значит ничего хорошего Спартак не ждёт. И смены тренерского штаба тоже ни к чему в долгую не приведут. У Спартака сейчас путь Хайпа , а к спортивный принцип стал к сожалению на второй план.
Как-то так на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !