Литвинов порассуждал о том, сможет ли «Спартак» прервать гегемонию «Зенита»

Полузащитник «Спартака» считает, что его команда может прервать гегемонию «Зенита».

Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды – люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов. Но я думаю, что все возможно.

Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас – найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию.