Талалаев: «Закончилась серия поражений от ЦСКА»

Главный тренер «Ахмата» рассказал о победе над ЦСКА .

Ребята молодцы, отдали всё на поле. Вернулись игроки, и мы стали еще более конкурентоспособны. Ризван Уциев был лидером, капитаном, а Бериша вышел, помог решить исход матча. Сильны были сегодня командой.

Ребята знают, что сегодня праздник (окончание Рамадана), месяц люди терпели, и этот праздник – праздник для них. Закончилась серия поражений от ЦСКА , закончились ненужные разговоры.

Нам по силам изменить отношение болельщиков к нам, нас и так любят, но хотелось бы, чтобы был восторг, как сегодня.

Ошибки все равно были, в перерыве серьезно поговорили с командой, потому что пиетет перед большими командами присутствует.

То, что они не били по воротам в первом тайме, мы немного подправили. Во втором тайме и голы пошли, хотя некоторые не засчитали. Работы непочатый край.