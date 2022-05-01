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Талалаев: «Закончилась серия поражений от ЦСКА»

01 мая 2022, 23:13
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о победе над ЦСКА.

Ребята молодцы, отдали всё на поле. Вернулись игроки, и мы стали еще более конкурентоспособны. Ризван Уциев был лидером, капитаном, а Бериша вышел, помог решить исход матча. Сильны были сегодня командой.

Ребята знают, что сегодня праздник (окончание Рамадана), месяц люди терпели, и этот праздник – праздник для них. Закончилась серия поражений от ЦСКА, закончились ненужные разговоры.

Нам по силам изменить отношение болельщиков к нам, нас и так любят, но хотелось бы, чтобы был восторг, как сегодня.

Ошибки все равно были, в перерыве серьезно поговорили с командой, потому что пиетет перед большими командами присутствует.

То, что они не били по воротам в первом тайме, мы немного подправили. Во втором тайме и голы пошли, хотя некоторые не засчитали. Работы непочатый край.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
02 мая в 06:33
Победа в пользу Сочи.
Ironigor
Ironigor
02 мая в 02:29
Березуцкий всё делает для того чтобы ЦСКА сам закончился, как боевая единица .
протон
протон
02 мая в 00:07, ред.
Честно говоря, Терек натурально открытие сезона. Очень сильно выступают, Талалаев создал очень крепкий коллектив
cska1948
cska1948
01 мая в 23:25
Сегодня Ахмат переиграл армейцев по всем статьям, с чем и поздравляю!
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