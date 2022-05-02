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Пиняев: «Хотелось бы показать себя в Европе. Команда мечты – „Барселона“»

02 мая 2022, 08:14

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев назвал свою любимую команду и игроков в Европе.

Хотелось бы поиграть в любом чемпионате топ-5, показать себя в Европе. Сначала подойдет любая команда, чтобы показать себя, а потом сыграть в «Барселоне», например. Команда мечты для меня – «Барселона».

Мой любимый футболист – Месси, его техника – на другой планете. Потом – Неймар, который показывает шоу, нравится, как он показывает свою технику. Также Роналду.

Из наших — Головин, который хорошо себя показывает во Франции, Леша Миранчук.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 11:51
Остаётся только мечтать без реальных шансов.
Gahi
Gahi
02 мая в 11:50
Молодого футболиста Сергея Пиняева понять можно, в 17 лет мечтать о больших клубах и мысленно стремиться оказаться в любимой команде, чтобы играть с большими мастерами мирового класса. Но видимо большой аванс выписали для футболиста у которого ещё не окрепли крылья, хотя и играет он за команду "Крылья Советов". Чтобы самому понять на каком уровне находиться в данный момент сам футболист, чтобы на него обратили внимание скауты этих команд. Но в любом случаи желаю Пиняеву добиться поставленной цели, но для этого нужно работать над собой больше всех в команде оттачивать своё мастерство до автоматизма и стать на голову выше всех своих партнёров.
makkie
makkie
02 мая в 10:51
При всём уважении, Пиняеву для начала бы в Крыльях стать игроком основы.
Сейчас он железный резервист. Например, вчера вышел против Спартака со скамейки и ничего не показал, хотя Крыльям нужно было навязать прессинг и организовать решающий штурм.
stanichnik
stanichnik
02 мая в 10:00
Сначала прояви себя в РПЛ.
Ironigor
Ironigor
02 мая в 09:09
Вот так и живут наши футболисты, мечтая !
А в футбол кто играть будет ?))
ABir
ABir
02 мая в 09:05
А чего не помечтать? Сейчас так многие делают
c33dd8ffn9kw
c33dd8ffn9kw
02 мая в 09:02
Лучше к Кокоше напарником в Фиорентину - то самый козырный вариант!
nikoladolgov
nikoladolgov
02 мая в 08:41
Команда мечты - Самара !
berda2003
berda2003
02 мая в 08:41
в родной стране за зенит, цска, спартак тоже не тянет поиграть?
выходит на 5...10 мин. в крыльях и несёт маразм про барселону...
а в армии не хочешь послужить или уже отмазали? - по документам инвалид на голову?
Валерыч
Валерыч
02 мая в 08:31
Какая тебе, Барселона?
Ты пока ещё в Крыльях-то ничего особого не показал.
gmxd4y7nydnv
gmxd4y7nydnv
02 мая в 08:31
Второй Сапогов походу растёт
ОПС
ОПС
02 мая в 08:29
Ну прямо расчувствовался.
shlomo
shlomo
02 мая в 08:26
Сергей, у тебя все впереди!.... удачи тебе!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 08:24
Эк его понесло...
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