Пиняев: «Хотелось бы показать себя в Европе. Команда мечты – „Барселона“»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев назвал свою любимую команду и игроков в Европе.
Хотелось бы поиграть в любом чемпионате топ-5, показать себя в Европе. Сначала подойдет любая команда, чтобы показать себя, а потом сыграть в «Барселоне», например. Команда мечты для меня – «Барселона».
Мой любимый футболист – Месси, его техника – на другой планете. Потом – Неймар, который показывает шоу, нравится, как он показывает свою технику. Также Роналду.
Из наших — Головин, который хорошо себя показывает во Франции, Леша Миранчук.
Сейчас он железный резервист. Например, вчера вышел против Спартака со скамейки и ничего не показал, хотя Крыльям нужно было навязать прессинг и организовать решающий штурм.
Сейчас он железный резервист. Например, вчера вышел против Спартака со скамейки и ничего не показал, хотя Крыльям нужно было навязать прессинг и организовать решающий штурм.
А в футбол кто играть будет ?))
А в футбол кто играть будет ?))
выходит на 5...10 мин. в крыльях и несёт маразм про барселону...
а в армии не хочешь послужить или уже отмазали? - по документам инвалид на голову?
выходит на 5...10 мин. в крыльях и несёт маразм про барселону...
а в армии не хочешь послужить или уже отмазали? - по документам инвалид на голову?
Ты пока ещё в Крыльях-то ничего особого не показал.
Ты пока ещё в Крыльях-то ничего особого не показал.