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Гладилин: «Ваноли не тренирует „Спартак“, а тренируется на „Спартаке“»

02 мая 2022, 10:55

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о работе наставника красно-белых Паоло Ваноли.

Ваноли пока сам не знает, как играть. Игры нет, и Ваноли ищет варианты: с одним нападающим, с двумя. Николсон и Промес [в матче с «Крыльями Советов»] сидели в запасе, потом вышли. Сложно понять, почему два этих опытных игрока, умеющих атаковать, были в резерве. Тренер ищет варианты, как лучше. Это молодой специалист, и я не могу понять, что у него в голове. Он меняет тактику, схемы игры, показывает эмоции. Он как ребенок прыгал, когда «Спартак» забил второй мяч. Для него результат был очень важен, потому что в случае поражения команда оказывалась бы в зоне борьбы за выживание. Победа сняла этот вопрос.

Я пока не пойму Ваноли, чего он хочет. Даже в защите. То Кофрие играет, то Литвинов. На флангах и в атаке то же самое. У него нет костяка. То Соболев сидел в запасе, то Николсон. Но в средней линии нет игры. Не хватает футболистов созидательного плана, поэтому приходится биться. Нет поставленной игры, особенно в середине поля. А это основное — хребет команды. Все меняется постоянно. Идет стихийная борьба, а не наигранные комбинации. Поэтому и результат такой: то выигрывают, то проигрывают. Как только у команды нет самоотдачи и сверхусилий, начинаются проблемы. Причем с любым соперником.

Надо определиться с костяком. В сильных клубах так серьезно не дергают состав. Только из-за травмы или переутомления происходит ротация. А здесь позиции меняются постоянно. Это создает сложности. Ваноли не «Спартак» тренирует, а тренируется на «Спартаке». Не скажу, что он не понимает футбол, но не знает, что с такими исполнителями делать. Сейчас команда обезопасилась от турнирных проблем, но я не думаю, что в дальнейшем мы увидим что-то яркое в ее исполнении.

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Все комментарии
протон
протон
02 мая в 19:53
Ваноли всё делает - бегает, кричит на бровке, кидает бутылки, но единственное, что он не делает, это не тренирует свою команду...
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
02 мая в 14:06
подожди!..это кого я попутал?...тем более сегодня понедельник))...а на счет бить в лицо-что то я не припомню..что кто то вставал, когда я бил в лицо!...ты божий дар с яичнецей не путай!..на ЩАМОРЕ-мы не деремся, там мы загораем!...тебе советую эпизод пересмотреть!....там РЫЛО нашло кулак!
makkie
makkie ответ альсато (раскрыть)
02 мая в 13:33
Мало того что ты судей путаешь, так еще и железобетонный пенальти на Шамаре не признаешь. Или у нас бить рукой в лицо теперь можно?
Не вижу смысла дальше продолжать диалог. Учи футбольные правила!
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
02 мая в 13:03
ну ты же игру смотрел!..Жиго нужно было отправлять в потребуное помещение еще в первом тайме!..Пендаль Спартака-ЛИПОВЫЙ!..а Селихов вас спас во втором, когда справился с двумя выходами в одного!..Есть еще возражения?
makkie
makkie ответ альсато (раскрыть)
02 мая в 12:53
Мешкову? Это который дал 2 пенальти в ворота Спартака и отменил гол Игнатова с Ростовом? Пиши еще )))
альсато
альсато
02 мая в 12:34
Спартак выиграл -благодаря Мешкову и Селихову!...Ра-Ваноли к победе-никакого отношения не имеет!
akr54y3zqqa8
akr54y3zqqa8
02 мая в 11:36
Смачно ветеран сказанул
Птица Феникс
Птица Феникс
02 мая в 11:34
Может быть так и есть.
Aris
Aris
02 мая в 11:26, ред.
Нельзя забывать, что в СМ есть закулисье! Вот там-то и принимаются решения! То Карпин чудил, потом брат старшего Федуна, теперь манагер в юбке! Вот с них-то и нужно начинать!
Среди них много заинтересованных в том, чтобы СМ не был самим собой! Чтобы не мешался под ногами у Зенита!
А Ваноли - это посторонний человек, ему нужна зарплата и неплохая, а СМ ему до одного места!
sv_1969
sv_1969
02 мая в 11:21
Кто этот Ваноли?
Caniggia
Caniggia
02 мая в 11:18
Пусть Ваноли продолжает искать. Кто ищет, тот всегда найдёт. В плане самоотдачи и настроя, во всяком случае, он команду готовит хорошо. Ему нужно время и надо его дать. Сколько можно менять тренеров то уже? Никто не поставит игру Спартаку за короткий срок. Всем понадобится время - это, минимум, сезон с полноценной подготовкой, а скорее всего 2 переходных сезона. Так что, оставьте итальянца в покое и дайте ему поработать. Нельзя его увольнять по окончании этого чемпионата и дать полноценно подготовить команду на следующий сезон.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 11:12
Как тренировочно-подготовительная площадка для набирающихся опыта специалистов...
Эмери...Тедеско...Ваноли...

Мы недооцениваем Федуна....он многим дал путёвку в тренерскую жизнь...
David Young
David Young
02 мая в 10:59
Вполне возможно что так и есть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 10:58
Ваноли просто эксперементирует!
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