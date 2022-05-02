Гладилин: «Ваноли не тренирует „Спартак“, а тренируется на „Спартаке“»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о работе наставника красно-белых .

Ваноли пока сам не знает, как играть. Игры нет, и Ваноли ищет варианты: с одним нападающим, с двумя. Николсон и Промес [в матче с «Крыльями Советов»] сидели в запасе, потом вышли. Сложно понять, почему два этих опытных игрока, умеющих атаковать, были в резерве. Тренер ищет варианты, как лучше. Это молодой специалист, и я не могу понять, что у него в голове. Он меняет тактику, схемы игры, показывает эмоции. Он как ребенок прыгал, когда «Спартак» забил второй мяч. Для него результат был очень важен, потому что в случае поражения команда оказывалась бы в зоне борьбы за выживание. Победа сняла этот вопрос.

Я пока не пойму Ваноли, чего он хочет. Даже в защите. То Кофрие играет, то Литвинов. На флангах и в атаке то же самое. У него нет костяка. То Соболев сидел в запасе, то Николсон. Но в средней линии нет игры. Не хватает футболистов созидательного плана, поэтому приходится биться. Нет поставленной игры, особенно в середине поля. А это основное — хребет команды. Все меняется постоянно. Идет стихийная борьба, а не наигранные комбинации. Поэтому и результат такой: то выигрывают, то проигрывают. Как только у команды нет самоотдачи и сверхусилий, начинаются проблемы. Причем с любым соперником.

Надо определиться с костяком. В сильных клубах так серьезно не дергают состав. Только из-за травмы или переутомления происходит ротация. А здесь позиции меняются постоянно. Это создает сложности. Ваноли не «Спартак» тренирует, а тренируется на «Спартаке». Не скажу, что он не понимает футбол, но не знает, что с такими исполнителями делать. Сейчас команда обезопасилась от турнирных проблем, но я не думаю, что в дальнейшем мы увидим что-то яркое в ее исполнении.