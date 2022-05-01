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Пономарёв: «Не ожидал от ЦСКА такой инертной игры»

01 мая 2022, 23:39
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о поражении «армейцев» в матче с «Ахматом» (0:2).

Честно говоря, я не ожидал от ЦСКА такой инертной игры. Ведь все-таки они знали, что «динамовцы» проиграли «Уралу», и второе место спокойно светит. Потому что «динамовцы» сейчас вообще никакие. Они сейчас безобразно играют.

А наши-то сегодня какие были? Вообще первый тайм ленивые были. Как будто гири на ногах. Или Березуцкий их физически загонял или, напротив, плохо их гоняет. И сегодня играли без всякого желания, как будто им абсолютно все равно, как игра сложится. Никто толком не играл. Наши импортные игроки вообще никакие были. Так что поражение закономерно. Но я не ожидал никак такой плохой игры.

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Все комментарии
Pendushkin
Pendushkin ответ gwynb1eidd (раскрыть)
02 мая в 13:02
Сочи - вторые! И твоим, конечно, не конкурент, есть более стоящие соперники!
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 10:51
Пятое место нагрето,что и следовало ожидать.Два осла,жующие жвачку(как у кромки,так и на поле),не могут привести к хоть какой-нибудь победе.И хоть где-то...
cska59
cska59
02 мая в 09:43
Как сейчас воспрянем,как победим в оставшихся матчах.Но это не точно.
VeniaminS
VeniaminS
02 мая в 09:04
Что то начали сдавать свои позиции.
Comentarios
Comentarios
02 мая в 06:37
Похоже с приходом Васи чет пошло не так
ABir
ABir
02 мая в 04:36
ЦСКА продолжает борьбу с Краснодаром и РЖД за 4-место и Лигу Конференций
112910415
112910415
02 мая в 04:32
Что-то пошло не так
swed27
swed27
02 мая в 03:40
Я тоже не ждал поражения коней
ga8j5y5qqbfq
ga8j5y5qqbfq
02 мая в 02:48
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ ЮЗИК (раскрыть)
    02 мая в 00:27
    зенит...

    а так какая стабильность? только у Динамо более менее качественный тренер из конкурентов зенита, ну и у Сочи, но это не конкурент )))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 мая в 23:46
    Нет сейчас стабильных команд
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