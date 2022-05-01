Пономарёв: «Не ожидал от ЦСКА такой инертной игры»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о поражении «армейцев» в матче с «Ахматом» (0:2).

Честно говоря, я не ожидал от ЦСКА такой инертной игры. Ведь все-таки они знали, что «динамовцы» проиграли «Уралу», и второе место спокойно светит. Потому что «динамовцы» сейчас вообще никакие. Они сейчас безобразно играют.

А наши-то сегодня какие были? Вообще первый тайм ленивые были. Как будто гири на ногах. Или Березуцкий их физически загонял или, напротив, плохо их гоняет. И сегодня играли без всякого желания, как будто им абсолютно все равно, как игра сложится. Никто толком не играл. Наши импортные игроки вообще никакие были. Так что поражение закономерно. Но я не ожидал никак такой плохой игры.