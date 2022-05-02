«Барселона» не будет выкупать Траоре у «Вулверхэмптона»

«Барселона» не будет выкупать контракт вингера Адамы Траоре, арендованного до конца сезона у «Вулверхэмптона».
По информации источника, каталонский клуб не намерен активировать опцию выкупа за 30 млн евро, так как Траоре проигрывает конкуренцию Усману Дембеле.
В текущем сезоне Адама сыграл в 9 матчах Примеры и отдал 2 голевые передачи.
Ранее появлялась информация, что Траоре интересуется «Эвертон».
Роль Адамы внутри команды также уменьшилась в последние недели. В последних 10 играх он вышел в старте только один раз — в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Айнтрахта» из Франкфурта. Его колеблющийся уровень игры объясняет, почему Хави дает ему лишь ограниченное игровое время. Из четырех игроков, подписанных клубом в зимнее трансферное окно, он единственный, кто еще не забил – в качестве форварда это было одной из причин, по которой Барса пригласила его.
Роль Адамы внутри команды также уменьшилась в последние недели. В последних 10 играх он вышел в старте только один раз — в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Айнтрахта» из Франкфурта. Его колеблющийся уровень игры объясняет, почему Хави дает ему лишь ограниченное игровое время. Из четырех игроков, подписанных клубом в зимнее трансферное окно, он единственный, кто еще не забил – в качестве форварда это было одной из причин, по которой Барса пригласила его.