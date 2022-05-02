«Барселона» не будет выкупать Траоре у «Вулверхэмптона»

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02 мая 2022, 16:21

«Барселона» не будет выкупать контракт вингера , арендованного до конца сезона у «Вулверхэмптона».

По информации источника, каталонский клуб не намерен активировать опцию выкупа за 30 млн евро, так как Траоре проигрывает конкуренцию Усману Дембеле.

В текущем сезоне Адама сыграл в 9 матчах Примеры и отдал 2 голевые передачи.

Ранее появлялась информация, что Траоре интересуется «Эвертон».