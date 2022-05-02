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«Барселона» не будет выкупать Траоре у «Вулверхэмптона»

02 мая 2022, 16:21

«Барселона» не будет выкупать контракт вингера Адамы Траоре, арендованного до конца сезона у «Вулверхэмптона».

По информации источника, каталонский клуб не намерен активировать опцию выкупа за 30 млн евро, так как Траоре проигрывает конкуренцию Усману Дембеле.

В текущем сезоне Адама сыграл в 9 матчах Примеры и отдал 2 голевые передачи.

Ранее появлялась информация, что Траоре интересуется «Эвертон».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:03
Начал хорошо, когда перешёл, но видимо сработал эффект перехода, а затем снова стал играть в свою "эгоистическую" игру, правильное решение на мой взгляд, абсолютно игрок не для Барселоны.
да он быстрый, да он сильный, может мяч протащить, но кроме как навесить не поднимая головы он ничего не может. Ну не видит он, что происходит вне зоны видимости мяча, у него иногда кажется что обзор ограничен метром вокруг мяча и все
Van Vanovich
Van Vanovich
02 мая в 21:15
А если бездельник уйдет?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 19:15
Ну и не надо,этот не пропадёт!
A.S.A
A.S.A
02 мая в 18:35
Он видимо не для комбинационного футбола создан. Бегунки больше приживаются в АПЛ
Птица Феникс
Птица Феникс ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
02 мая в 18:22
Согласна с Вами.
ДСА
ДСА
02 мая в 18:15
Он слишком переоценен.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
02 мая в 17:47
Я бы из него сделал бы правого атакующего защитника,нападающим трудно с такими крепкими защитниками играть и пройти их
Бык без трезубца
Бык без трезубца
02 мая в 17:42, ред.
Волкам он самим нужен, хотя и Тринкао хорош, но Адама очень хорош на фланге. Его цена значительно выше и учитывая его игровые качества не должен быть дешевле того же Санчо и Дембеле.
Мaлик
Мaлик
02 мая в 17:38
Ну нет и разговоров нет
Cat01
Cat01
02 мая в 17:27
Зачем он им нужен?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
02 мая в 17:04
С каждым днем ​​Адама Траоре все больше осознает, что шансы на то, что он останется в Барселоне, становятся все меньше. У Барселоны есть опцион на покупку вингера, который находится в аренде до 30 июня, за 24 миллиона евро. Но источники в клубе сообщили, что не планируется активировать этот пункт о покупке, что означает, что игрок вернется в Вулверхэмптон. И сейчас также маловероятно, что каталонцы рассматривают возможность сделки по обмену с Франсиско Тринкао, у которого контракт с «Барсой» до 2025 года, но в настоящее время он находится в аренде у Вулверхэмптона.

Роль Адамы внутри команды также уменьшилась в последние недели. В последних 10 играх он вышел в старте только один раз — в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Айнтрахта» из Франкфурта. Его колеблющийся уровень игры объясняет, почему Хави дает ему лишь ограниченное игровое время. Из четырех игроков, подписанных клубом в зимнее трансферное окно, он единственный, кто еще не забил – в качестве форварда это было одной из причин, по которой Барса пригласила его.
VeniaminS
VeniaminS
02 мая в 16:56
значит не устроил.
1 984
1 984
02 мая в 16:28
Ну и ладно.
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