У Кубка Премьер-Лиги может быть формат Лиги чемпионов

1651663550

вчера, 14:25

Руководство отечественного футбола рассматривает вариант возрождения Кубка Премьер-Лиги в формате Лиги чемпионов со следующего сезона. Это возможно в том случае, если в РПЛ останется 16 команд. На первом этапе проведут жеребьевку, распределив команды на 4 группы. Причем это произойдет с оглядкой на положение клубов в своих корзинах. Так, первую корзину сформируют клубы с 1 — 4 мест РПЛ , вторую — с 5 по 8, третью — с 9 по 12, четвертую — с 13 по 16, с учетом новичков из ФНЛ .

Далее по два лучших клуба из каждой группы выйдут в 1/4 финала, где победители своих групп сыграют со второй командой какого-либо из параллельных квартетов. После этого последуют полуфиналы и финал. Матчи турнира планируется проводить в середине недели, в дни еврокубков.

Первым и единственным на данный момент обладателем данного трофея является «Зенит», которому это достижение покорилось в 2003 году.