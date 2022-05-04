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У Кубка Премьер-Лиги может быть формат Лиги чемпионов

вчера, 14:25

Руководство отечественного футбола рассматривает вариант возрождения Кубка Премьер-Лиги в формате Лиги чемпионов со следующего сезона. Это возможно в том случае, если в РПЛ останется 16 команд. На первом этапе проведут жеребьевку, распределив команды на 4 группы. Причем это произойдет с оглядкой на положение клубов в своих корзинах. Так, первую корзину сформируют клубы с 1 — 4 мест РПЛ, вторую — с 5 по 8, третью — с 9 по 12, четвертую — с 13 по 16, с учетом новичков из ФНЛ.

Далее по два лучших клуба из каждой группы выйдут в 1/4 финала, где победители своих групп сыграют со второй командой какого-либо из параллельных квартетов. После этого последуют полуфиналы и финал. Матчи турнира планируется проводить в середине недели, в дни еврокубков.

Первым и единственным на данный момент обладателем данного трофея является «Зенит», которому это достижение покорилось в 2003 году.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:04
Предложение своевременное и очень разумное. Осталось главное и самое трудное - наполнить турнир достойными деньгами.
dok66
dok66
вчера в 19:37
Да и нормально . Хоть болельщики из провинций посмотрят на некоторых кумиров , которые только по телевизору и мелькают .
Знатог
Знатог
вчера в 19:34
Импортозамещение паньмаеш. Не надо нам Реал-Мансити, у нас Уфа-Ростов есть.
протон
протон
вчера в 18:47
Мы исключены из еврокубков, надо заполнять освободившиеся окна, необходимо не дать совсем умереть нашему футболу, что бы он развивался в условиях изоляции. Англичане в течение пяти лет были изолированы, они тоже искали выход из сложившейся ситуации и вышли с честью из нее за несколько лет.
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:14
Правильно пусть создают свою супер лигу и пригласят клубов Фнл
санек002
санек002 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:09
если бы понимали не делали бы!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:24
А уровень как у кубка России?)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:01
Надо идти до конца: из ФНЛ делаем Лигу Европы, а из ФНЛ-2 - Лигу конференций! И пусть Европа нам обзавидуется!
bratskij
bratskij
вчера в 16:20
    Mangur
    Mangur
    вчера в 16:16
    Таки да. Я за.
    protest58us
    protest58us ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 16:13
    Не отстой а импортозамещение
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 16:04
    Они хотя бы приблизительно понимают, насколько это отстой?
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 15:58
    Лигу Чемпионов выиграла Тула! Будет круто.
    ABir
    ABir
    вчера в 15:50
    Если мозгами пораскинуть, то можно что-то придумать. Добавиться еще один интересный турнир, а если еще хороших спонсоров подогнать, да призовые достойные прописать, то будет реальная замена паузе в еврокубках. Конечно еще и лидеров ФНЛ бы подключить не мешало.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:41
    Дело не в формате, а в командах. Если играть не умеют, какая разница какой формат?
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 15:33
    Жалкое зрелище.
    protest58us
    protest58us
    вчера в 15:26
    И нужно чтобы билеты на финал стоили как в Лч, а перед матчем выступали звёзды… Киркоров, Басков и Тимати
    protest58us
    protest58us
    вчера в 15:25
    Так неинтересно, нужно создать рейтинг рфс , посмотреть все показатели за последние пять лет, составить корзины и распределять, чтобы в одной группе не было команды из одного города… так способом можно нормально денег поднимать на подогретых шарах
    protest58us
    protest58us
    вчера в 15:19
    Вот читаешь комменты к этой теме, сразу улыбка на лице…. Но грустно все это
    protest58us
    protest58us ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 15:18
    Фнл это аналог лиги Европы … можно сразу Эмери приглашать
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:52
    А команды ФНЛ в этом кубке не предусмотрены?
    Или этот кубок будет помимо КР и РПЛ?
    1 984
    1 984
    вчера в 14:52
    От Англии или Испании в ЛЧ играют каких-то жалких 4 командочки, а у нас будут все 16!
    Zimka
    Zimka
    вчера в 14:40
    Арсенал уже есть, из ФНЛ можно кого-то переименовать и по именам будет не хуже.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:39
    это разом решит все проблемы ! )
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 14:38, ред.
    Ну наконец-то, кто-то из наших выиграет Лигу Чемпионов!
    swed27
    swed27
    вчера в 14:35
    Замечательный проект который может заменить участие в еврокубках
    Aris
    Aris
    вчера в 14:34
    Возрождать то нужно футбол в стране, а не кормушки для чиновников!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 14:33
    Лига Чемпионов, которую мы заслужили...
    drug01
    drug01
    вчера в 14:29
    Это интересно
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