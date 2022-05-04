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Наумов: «„Локомотив“ должен сегодня побеждать»

вчера, 14:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от перенесенного матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара».

Обе команды сейчас непредсказуемы. Составы сильно поменялись. У «Краснодара» все легионеры уехали, а у «Локомотива» много новичков. Поэтому сыгранности нет. Обе команды играют в бесшабашный футбол. Я думаю, что будет много моментов и матч получится результативным. На мой взгляд, «Локомотив» смотрится предпочтительнее. «Железнодорожники» должны сегодня побеждать.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:44
Не факт...быки сильнее
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:20
Надо у молодых Бычков спросить . Они думаю против .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:18
Скорей всего будет ничья!
drug01
drug01
вчера в 15:33
Только победа Локо
valt134
valt134
вчера в 15:10
Победит тот, кто этого больше хочет. У Краснодарских Пацанов глаза горят на поле и по этой причине предпочтение отдам Быкам.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:06
Игра покажет
beefs
beefs
вчера в 14:58
должны но это не значит выиграют...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:57
Шансы примерно равны.
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