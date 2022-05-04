Наумов: «„Локомотив“ должен сегодня побеждать»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от перенесенного матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара».

Обе команды сейчас непредсказуемы. Составы сильно поменялись. У «Краснодара» все легионеры уехали, а у «Локомотива» много новичков. Поэтому сыгранности нет. Обе команды играют в бесшабашный футбол. Я думаю, что будет много моментов и матч получится результативным. На мой взгляд, «Локомотив» смотрится предпочтительнее. «Железнодорожники» должны сегодня побеждать.