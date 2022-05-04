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Камоцци: «„Спартак“ должен устроить „Зениту“ чемпионский коридор»

вчера, 11:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци полагает, что игроки «красно-белых» должны устроить «Зениту» чемпионский коридор.

Несомненно, «Спартак» должен устроить чемпионский коридор игрокам «Зенита». Всегда нужно уважать соперника. Помню, «Интер» в предрождественском дерби с «Миланом», который только что взял Межконтинентальный кубок, так и поступил. Все знают о соперничестве «Интера» и «Милана». Но чтобы научиться выигрывать, нужно сначала научиться терпеть поражения.

Бывший главный тренер «Спартака» высказал похожую точку зрения.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:21
часто ли в России такое применялось ?
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:11
Я считаю что простое рукопожатие лучше всяких коридоров. Ну это моё мнение
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 13:22
Нет ! Пинками задолбать ! )))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:15
Да я не про евромоду. Просто речь ведётся, как будто уже поздравляли кого-то таким коридором. Возможно, даже Спартака.
Просто сам не слежу за этим, ориентируюсь только на местные новости...
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:51
Не надо выдумывать. С каких это пор у нас мода на эти коридоры. Просто поздравить и думаю все норм будет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:49
Зачем смотреть куда то на их традиции. Давно это у нас? Коридоры эти... Вставать на колено тоже должны... Родитель 1 и 2 тоже должны.... Пацаны поздраввят сами если надо. Лично я жду красивый матч с обилием голов. Остальное не важно.
Futurista
Futurista
вчера в 12:49
УЕФА устроил зениту чемпионский корридор на выход из ЕК...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:44
Только об этом и говорят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:44
Вот не скажу, что возможный коридор задобрит Зенит. Тем более, он может быть в Химках. А отказ оказать уважение сопернику просто развяжет руки чемпиону и он может подтолкнуть народную поближе к ФНЛу (отменят переходные матчи или нет?)
Уважать соперников нужно при любых обстоятельствах...
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:43
Это ещё зачем?
5zt8gk8c3xhr
5zt8gk8c3xhr
вчера в 12:41
Об игре надо думать
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:31
    galem72
    galem72
    вчера в 12:28
    Может, ещё извиниться перед зюбой?
    makkie
    makkie
    вчера в 12:28
    Вот пусть Интеры и делают чемпионские коридоры.
    В России этой традиции никогда не было, не стоит и начинать - тем более после отстранения России от еврокубков.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 12:26
    Должна быть культура поведения
    drug01
    drug01
    вчера в 12:25
    Если уважает то сделает?
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 12:09
    Уже по этому поводу высказалась Хабалка базарная : " типа на стадионе Спартака таких ритуалов нет и пусть Сочи и Нижний Новгород устраивают...". Да и не особо нужны эти чемпионские коридоры ни Спартаку, ни Зениту, ни КБ, ни СБГ, вообще никому. В том числе и Сочи с Нижним.... Зениту нужно в очередной раз крупно выиграть у Спартака. Поэтому и бразилов не распускают в отпуск раньше времени ради такого события. А Все чемпионские мероприятия в Питере Зенит будет проводить после игры с Химками.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:04
    Шоо за херню какую-то придумали ???
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 12:03
    Никто не должен.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 12:03
    Никто никому нечего не должен!
    Mangur
    Mangur
    вчера в 12:02, ред.
    Это освистать, что-ли?
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