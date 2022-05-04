Камоцци: «„Спартак“ должен устроить „Зениту“ чемпионский коридор»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци полагает, что игроки «красно-белых» должны устроить «Зениту» чемпионский коридор.

Несомненно, «Спартак» должен устроить чемпионский коридор игрокам «Зенита». Всегда нужно уважать соперника. Помню, «Интер» в предрождественском дерби с «Миланом», который только что взял Межконтинентальный кубок, так и поступил. Все знают о соперничестве «Интера» и «Милана». Но чтобы научиться выигрывать, нужно сначала научиться терпеть поражения.