Камоцци: «„Спартак“ должен устроить „Зениту“ чемпионский коридор»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци полагает, что игроки «красно-белых» должны устроить «Зениту» чемпионский коридор.
Несомненно, «Спартак» должен устроить чемпионский коридор игрокам «Зенита». Всегда нужно уважать соперника. Помню, «Интер» в предрождественском дерби с «Миланом», который только что взял Межконтинентальный кубок, так и поступил. Все знают о соперничестве «Интера» и «Милана». Но чтобы научиться выигрывать, нужно сначала научиться терпеть поражения.
Бывший главный тренер «Спартака» высказал похожую точку зрения.
Просто сам не слежу за этим, ориентируюсь только на местные новости...
Просто сам не слежу за этим, ориентируюсь только на местные новости...
Уважать соперников нужно при любых обстоятельствах...
Уважать соперников нужно при любых обстоятельствах...
фк СПАРИАК - давно не та комнда, чтобы кого то порвать как Тузик мячик...
фк СПАРИАК - давно не та комнда, чтобы кого то порвать как Тузик мячик...
В России этой традиции никогда не было, не стоит и начинать - тем более после отстранения России от еврокубков.
В России этой традиции никогда не было, не стоит и начинать - тем более после отстранения России от еврокубков.