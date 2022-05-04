Гендир «Зенита» — о Дзюбе: «Есть различные варианты и у нас, и у него»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем Артёма Дзюбы в клубе.
Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно. То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений.
Есть регламентные сроки, есть внутренние. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная, где они будут продолжать свою карьеру.
Ждемс .
Ждемс .
А, стоп...
А, стоп...
Слишком часто Зюба получал удары в голову. Это не могло не сказаться. И это сказалось.
Слишком часто Зюба получал удары в голову. Это не могло не сказаться. И это сказалось.
Классика. Халк ему в голову попадал, Дриусси ему в голову попадал, Клаудиньо ему в голову попадал. Неизвестно прям откуда у него по 30 очков по системе гол+пас за сезон. Даже в этом сезоне РПЛ он наковырял больше, чем легендарные борцы за золото - Тюкавин и Смолов вместе взятые
Классика. Халк ему в голову попадал, Дриусси ему в голову попадал, Клаудиньо ему в голову попадал. Неизвестно прям откуда у него по 30 очков по системе гол+пас за сезон. Даже в этом сезоне РПЛ он наковырял больше, чем легендарные борцы за золото - Тюкавин и Смолов вместе взятые
Он по традиции жирный контракт выбивает, как нЕкогда в Спартаке это делал.
Он по традиции жирный контракт выбивает, как нЕкогда в Спартаке это делал.
Юрген Клопп на него очень рассчитывает !
Юрген Клопп на него очень рассчитывает !
Совсем плохо
Совсем плохо