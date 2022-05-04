Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Гендир «Зенита» — о Дзюбе: «Есть различные варианты и у нас, и у него»

вчера, 10:01

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем Артёма Дзюбы в клубе.

Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно. То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений.

Есть регламентные сроки, есть внутренние. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная, где они будут продолжать свою карьеру.

Все новости
Мостовой объяснил причину поражения «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:53
«Полная доминация». Полузащитник «Краснодара» — о победе над «Локомотивом»
Вчера, 23:35
Наумов: «„Краснодар“ является примером для клубов из России»
Вчера, 23:11
Аршавин: «У нас нет традиции устраивать чемпионский коридор»
Вчера, 23:00
Булыкин: «„Локомотив“ не приложил максимальных усилий для победы»
Вчера, 22:48
Сторожук: «Думаю, болельщикам „Краснодара“ понравилась наша игра»
Вчера, 22:00
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:50
ну значит так,раз речь за шла за космос,то для вас,вес-рекомендуется-не более 70 кг.,..в про чем как и рост-не более 180 см....есть кандидатуры?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:48
Никакой конкретики.
Ждемс .
Сп62
Сп62 ответ Alice Tract (раскрыть)
вчера в 13:51
Кстати, кандидатам в космонавты футбол не рекомендуется. Частичные сотрясения мозга могут привести к печальным последствиям.
Alice Tract
Alice Tract ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:35
...и костюм Дэдпула.
А, стоп...
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 13:35
"Халк ему в голову попадал, Дриусси ему в голову попадал, Клаудиньо ему в голову попадал"

Слишком часто Зюба получал удары в голову. Это не могло не сказаться. И это сказалось.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:09
Какие могут быть высокие уровни!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:28
Только, если кореш-скоморох Слуцкий возьмёт в Рубин. Но это вряд ли, так как Лёню скоро из Казани самого ссаным веником погонят.
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:22
Сейчас ему не до жирного контракта. Хотя бы среднинький дали и то хорошо. А то могут и до свидания сказать.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:21
Дзюба не хочет уже играть, он с Геничем договорился на телевидение комментатором.
berda2003
berda2003
вчера в 11:42
ну, что он плетёт про различные варианты - один вариант: пинком под зад...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:31
Вряд ли у него много предложений с зарплатой сопоставимой с зенитовской, точнее таковых вообще нет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:22
В Химки ?
протон
протон
вчера в 11:16
Пока у Зенита есть бразильцы по флангам и в центре, любой нападающий, умеющий принять мяч, будет забивать по 15 за сезон. Тем более есть уже два освоившихся новичка
Классика. Халк ему в голову попадал, Дриусси ему в голову попадал, Клаудиньо ему в голову попадал. Неизвестно прям откуда у него по 30 очков по системе гол+пас за сезон. Даже в этом сезоне РПЛ он наковырял больше, чем легендарные борцы за золото - Тюкавин и Смолов вместе взятые
makkie
makkie
вчера в 10:59
Короче, не хотят в Зените продлевать Дзюбу.
Он по традиции жирный контракт выбивает, как нЕкогда в Спартаке это делал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:58, ред.
В фильме Э.Рязанова "Гараж" директор НИИ в исполнении И.Саввиной сказала герою А.Мягкова: " Уйдите, от вас слишком большой шум... ". По-моему, эта фраза выражает суть поведения Дзюбы. Никак не успокоится, смирительную рубашку на него, что ли, надеть, и маску как у доктора Ганнибала Лектера из "Молчания ягнят".
112910415
112910415
вчера в 10:57
на высшем уровне будет играть ...
Юрген Клопп на него очень рассчитывает !
h2mhtr5bmfq6
h2mhtr5bmfq6
вчера в 10:40
Он может и левой, и правой
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:38
Кукуха у Сани поехала... То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений.
Совсем плохо
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 10:31
Не понял тема какая была? Кому нужны дрова?
Ержан Узакбаев
Ержан Узакбаев
вчера в 10:31
будущий спортивный директор походу
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:26
Столько слов, а смысла никакого))
drug01
drug01
вчера в 10:22
Будем смотреть решение
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 10:02
Посмотрим что будет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 