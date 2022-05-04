Гендир «Зенита» — о Дзюбе: «Есть различные варианты и у нас, и у него»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем в клубе.

Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно. То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений.

Есть регламентные сроки, есть внутренние. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная, где они будут продолжать свою карьеру.