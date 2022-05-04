Баженов: «Я за то, чтобы Ваноли дали поработать»

Экс-игрок «Спартака» поделился впечатлениями от работы наставника «красно-белых» Паоло Ваноли.

Я не знаю, насколько точная информация о кандидатурах на замену Ваноли. Это очень важно для меня, потому что всегда будут манипуляции у команд с большими амбициями, которые плохо идут в чемпионате. Мне трудно что-то говорить. Я за то, чтобы дали Ваноли поработать.

Если «Спартак» не выиграет Кубок? Тогда вопросов будет всё больше и больше. Они уже возникают. «Спартак» бросает то в жар, то в холод. Если бы не борьба за Кубок, то было бы всё не очень хорошо. Поэтому результат в Кубке будет определённой индульгенцией для работы в следующем сезоне. Если победы там не будет, можно допустить, что руководство может принимать какие-то меры.