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Баженов: «Я за то, чтобы Ваноли дали поработать»

вчера, 14:50

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов поделился впечатлениями от работы наставника «красно-белых» Паоло Ваноли.

Я не знаю, насколько точная информация о кандидатурах на замену Ваноли. Это очень важно для меня, потому что всегда будут манипуляции у команд с большими амбициями, которые плохо идут в чемпионате. Мне трудно что-то говорить. Я за то, чтобы дали Ваноли поработать.

Если «Спартак» не выиграет Кубок? Тогда вопросов будет всё больше и больше. Они уже возникают. «Спартак» бросает то в жар, то в холод. Если бы не борьба за Кубок, то было бы всё не очень хорошо. Поэтому результат в Кубке будет определённой индульгенцией для работы в следующем сезоне. Если победы там не будет, можно допустить, что руководство может принимать какие-то меры.

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Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:46
не дадут...
ABir
ABir
вчера в 15:56
Серьезные результаты команды обратно пропорциональны частоте смены главных тренеров. Это всем понятно, но утка уже полетела, и тема обсуждается вроде, как серьезными людьми. А теперь подумайте, кому надо распространять эти расшатывающие команду слухи в преддверии полуфиналов Кубка России.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:08
Надо было Рую дать поработать
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:59
Ишаку ясно , что за пару месяцев команду не построить
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:54
Это к Зареме...
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