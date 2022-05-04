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Каррера: «В моё время в „Спартаке“ Зарема никак не влияла на дела клуба»

вчера, 12:47

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал о взаимоотношениях с Заремой Салиховой.

Кажется, я видел Зарему Салихову лишь однажды. Она была с президентом клуба Леонидом Федуном во время поездки на какой-то матч Лиги Европы, но никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с ней!

В моё время в «Спартаке» Зарема никак не влияла ни на трансферы, ни на другие дела клуба. У меня не было проблем.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:01
Собирали Спартак по кирпичику великие люди уровня Старостиных, Романцева, Бескова и др. Все нынешние управленцы - это позор, который больно бьёт по такому имени как Спартак
Многие болельщики Спартака хотят что бы Ванноли провалился есть те которые желают вылета в ФНЛ что бы как то убрать клан правления Федуна.
Проблема в том, что Зарема любит себя в Спартаке, для неё это просто игрушка, она хочет самоутвердиться через клуб.
Поэтому и успехи Спартака, без её участия, ей как кость в горле.
Она не любит Спартак и априори обречена на провал.
Много тысячная армия болельщиков, вынуждены наблюдать как издеваются над клубом Спартак.
протон
протон
вчера в 18:56
Зарема красивая бесспорно. Есть в ней то что она берет мужчин притягивает чем то. А как объяснить если она увольняет тренеров? Спартак превратили в игрушку вначале Салихова Госпожа избрала Ванолли теперь она его увольняет. Из клуба сделали черт знает что.
протон
протон
вчера в 18:50
После чемпионства она решила, что она тоже футбольный менеджер.
Знатог
Знатог
вчера в 16:04
Видимо в то время она ещё не была первой женой и не имела такого влияния на султана.
альсато
альсато
вчера в 14:25
в Спартаке-руководит баба!...идите вы в ФНЛ!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:15
Счастливчик
Сп62
Сп62
вчера в 13:55
Давно пора переходить на импортозамещение. Столько времени потеряли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:40
Усиление влияния Салиховой связывается в первую очередь с работой её итальянского знакомого Франко Комоцци, который действительно пользовался большим влиянием на Федуна.

Кстати, как и Ваноли, Комоцци не известен в самой Италии, а начал работу как серьезный агент только в "Спартаке". В интервью о нем известный итальянский инсайдер Карло Лаудиза заявил, что в Серии А такой агент практически неизвестен, а как агент ФИФА он провел только с десяток незначительных сделок.

Я думаю, даже на основе того, что Федун в советники агента, который не работал агентом практически (Комоцци) или тренера, который не работал тренером (Ваноли), уже говорит об уровне самого Федуна как управленца (хотя он давно понятен).
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:29
Теперь все по другому
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:12, ред.
Змея 🐍 медленно но уверенно подползает к своей жертве , а потом делет резкий бросок укус ядом , жертва обездвиженна и находится под полным контролем !)
Чётко отлаженый механизм хищницы !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:03
Времена поменялись
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:02
Где-то за месяц до увольнения Массимо пошли разговоры, что в вип-ложе появилась девушка, которая громко и энергично реагирует на оплошности тренерской карьеры Массимо. Кричит: «Физрук! Надо убирать физрука! Я вам всем приказываю: уберите физрука!».....
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:57
Во времена Романцева на стадионе часто замечали маленькую девочку, рисующую на стенах в раздевалках знаки гороскопа.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 12:54
Да уж. Думаю Каррера смог бы справится с психологией игрунов СпаМа. Но в теперешних реалиях Массимо нечего делать в Спартаке.
kolpino08
kolpino08
вчера в 12:49
везунчик однако)))
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