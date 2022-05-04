Каррера: «В моё время в „Спартаке“ Зарема никак не влияла на дела клуба»

Экс-наставник «Спартака» рассказал о взаимоотношениях с Заремой Салиховой.

Кажется, я видел Зарему Салихову лишь однажды. Она была с президентом клуба Леонидом Федуном во время поездки на какой-то матч Лиги Европы, но никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с ней!

В моё время в «Спартаке» Зарема никак не влияла ни на трансферы, ни на другие дела клуба. У меня не было проблем.