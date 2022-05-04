Каррера: «В моё время в „Спартаке“ Зарема никак не влияла на дела клуба»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал о взаимоотношениях с Заремой Салиховой.
Кажется, я видел Зарему Салихову лишь однажды. Она была с президентом клуба Леонидом Федуном во время поездки на какой-то матч Лиги Европы, но никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с ней!
В моё время в «Спартаке» Зарема никак не влияла ни на трансферы, ни на другие дела клуба. У меня не было проблем.
Кстати, как и Ваноли, Комоцци не известен в самой Италии, а начал работу как серьезный агент только в "Спартаке". В интервью о нем известный итальянский инсайдер Карло Лаудиза заявил, что в Серии А такой агент практически неизвестен, а как агент ФИФА он провел только с десяток незначительных сделок.
Я думаю, даже на основе того, что Федун в советники агента, который не работал агентом практически (Комоцци) или тренера, который не работал тренером (Ваноли), уже говорит об уровне самого Федуна как управленца (хотя он давно понятен).
Кстати, как и Ваноли, Комоцци не известен в самой Италии, а начал работу как серьезный агент только в "Спартаке". В интервью о нем известный итальянский инсайдер Карло Лаудиза заявил, что в Серии А такой агент практически неизвестен, а как агент ФИФА он провел только с десяток незначительных сделок.
Я думаю, даже на основе того, что Федун в советники агента, который не работал агентом практически (Комоцци) или тренера, который не работал тренером (Ваноли), уже говорит об уровне самого Федуна как управленца (хотя он давно понятен).