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Червиченко: «Чемпионский коридор — добровольное дело каждого»

вчера, 11:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не считает, что «красно-белые» должны устраивать чемпионский коридор «Зениту».

Чемпионский коридор — добровольное дело каждого. Если регламентом это не предусмотрено, можно делать это по желанию или не делать. С точки зрения уважения соперника, можно делать такое, но с точки зрения противостояния «Спартака» с «Зенитом» — не нужно. Ну выиграл «Зенит» и выиграл. Пусть у себя на «Зенит Арене» радуются, отмечают. «Спартаку» это чемпионство, как я понимаю, противно. Когда тебя подташнивает, зачем еще улыбаться, скалить зубы и делать вид, что ты счастлив до безумия? Я думаю, это лицемерно и притянуто за уши. Я считаю, что спартаковцы могут и проигнорировать этот чемпионский коридор.

Бывший главный тренер «Спартака» высказал иную точку зрения.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:15
Детский сад какойто!
bacek15
bacek15
вчера в 13:07
Наверняка, сами футболисты поздравят коллег из другой команды. Но публично им это сделать не дадут- ни администрация клубов, ни фанаты.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:50
Коридор дело добровольное но может стать принудительным.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:44
Понадумали всякой фигни.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:25
Я не пойму, а кто-то мог радоваться чемпионству того же Спартака или Локо?
Получается, все эти коридоры сплошное лицемерие.
Но по поводу именно Спартака я согласен. Как бы великая народная команда в год своего столетия борется за выживание. Тут уж не до радости за другой клуб.
Кста, и как бы Зенит не подтолкнул народную в ФНЛ. Чисто из принципа...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 12:15
Правильно сказал.
makkie
makkie
вчера в 11:47
Кто адекватный укусил Червиченко?
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