Червиченко: «Чемпионский коридор — добровольное дело каждого»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не считает, что «красно-белые» должны устраивать чемпионский коридор «Зениту».

Чемпионский коридор — добровольное дело каждого. Если регламентом это не предусмотрено, можно делать это по желанию или не делать. С точки зрения уважения соперника, можно делать такое, но с точки зрения противостояния «Спартака» с «Зенитом» — не нужно. Ну выиграл «Зенит» и выиграл. Пусть у себя на «Зенит Арене» радуются, отмечают. «Спартаку» это чемпионство, как я понимаю, противно. Когда тебя подташнивает, зачем еще улыбаться, скалить зубы и делать вид, что ты счастлив до безумия? Я думаю, это лицемерно и притянуто за уши. Я считаю, что спартаковцы могут и проигнорировать этот чемпионский коридор.