Журова — о Дзюбе и Госдуме: «Наверное, Артём хочет мужской помощи»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что форвард «Зенита» мог бы начать политическую деятельность.

Решать вступать в Госдуму или партию — решение самого Артема. У каждого своя аргументация. Тут нужно понять, в какой регион хочет Дзюба и так далее. Люди просто так не идут в Госдуму — у каждого есть цель: создание проектов или еще что-то. Просто так в партию не возьмут. Обычно приходят люди с проектами и идут дальше — чаще всего так. Еще есть вариант — можно пройти через региональные собрания, как я. Все проходит поэтапно. Когда человек посторонний — одно дело, а когда медийный — другое дело: к нему отношение как к родному. Если человек популярный, ему чуть проще завоевать авторитет у людей. Это часто является причиной, почему спортсмены идут в политику. Главное — чтобы было по душе.

Я готова дать совет Дзюбе, как вступить в «Единую Россию». Дать совет — могу, а принять его в партию не могу. Решения все-таки принимают коллеги на самом верхнем уровне. Но я лично с ним не знакома, не думаю, что он пойдет ко мне. Я с ним только через экран знакома. Вряд ли он пойдет ко мне, тот же Газзаев, наверное, поможет. Но если я нужна Артему — помогу. Я готова помочь любому человеку, который хочет связать свою жизнь с политической деятельностью. В том числе и Артему Дзюбе, если он захочет.

Когда я захотела вступить в Думу, я обратилась к Вячеславу Фетисову, он дал советы, как начать политическую деятельность. Не думаю, что Артем Дзюба хочет, чтобы ему помогала женщина. Наверное, он хочет мужской помощи.