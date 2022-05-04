«Спартак» может переманить главного тренера «Сочи»

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вчера, 13:16

Главный тренер «Сочи» может продолжить карьеру в «Спартаке».

Утверждается, если «красно-белые» решат поменять рулевого, то ключевым кандидатом является Владимир Федотов.

У нынешнего тренера «Спартака» же есть варианты продолжения карьеры в Европе — как работа в штабе Антонио Конте, так и должность главного тренера.