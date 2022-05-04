Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» может переманить главного тренера «Сочи»

вчера, 13:16

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может продолжить карьеру в «Спартаке».

Утверждается, если «красно-белые» решат поменять рулевого, то ключевым кандидатом является Владимир Федотов.

У нынешнего тренера «Спартака» Паоло Ваноли же есть варианты продолжения карьеры в Европе — как работа в штабе Антонио Конте, так и должность главного тренера.

Все новости
Агент Ваноли — о возможной отставке своего клиента: «Эта информация фейк»
Вчера, 22:17
Слухи«Спартак» не рассматривает кандидатуру Талалаева
Вчера, 18:07
Александр Мостовой: «Каждый мечтает попасть в „Спартак“»
Вчера, 16:44
Увольнение Ваноли и тренер из «Чертаново». «Спартак» не позволяет вам скучать
Вчера, 15:05Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии12
Зеленов: «Претендентов на место Ваноли не существует»
Вчера, 13:33
СлухиВаноли разочаровал Салихову. «Спартак» будет искать российского тренера
Вчера, 13:11
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:14, ред.
Давно, я мечтаю видеть Федотова в Динамо!!! Но, пока этот в Динамо, Федотову, конечно дорога закрыта.... Жаль, если в Спартак перейдёт. Но с ним, у Спартака есть шанс, наконец-то вернуть былую славу!!!
isamsn
isamsn
вчера в 17:12
Как в том анекдоте про ВАЗ. Что и как ни меняй всё равно Жигули на выходе.
альсато
альсато
вчера в 15:01
берите ЮРАНА!..иначе вам-УДАЧИ=не видать!
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 14:42
Как тренер Федотов сильный, но как человечишка - тухлый, подлый и газпромовский. К гадалке не ходи - его не примут спартаковские болельщики.
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:21, ред.
Никто ещё от туда с победой не вышел.
Всех искусала змеюга !)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:16
Я в это не верю!
ABir
ABir
вчера в 14:10
Половину тренеров кандидатов уже перебрали распускатели слухов. А футболе писать не пробовали?
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:07
Волков бояться в лес не ходить?
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:58
Шо опять
Aris
Aris
вчера в 13:52
Не нужно никого переманивать! Нужно убрать и выгнать шушеру, которая сеет раздоры!
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:50
Зареме он не понравится.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 13:50
Первая разумная кандидатура за последнее время, цена/качество.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:49
Это очень спартаковская тема- переманивать тренера у прямых конкурентов.
Аленичев, Кононов, Бердыев (почти), теперь вот Федотов...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:43
В Сочи у Федотова стабильность, а в Спартаке тоже стабильность, но сопряженная с постоянным напрягом.
drug01
drug01
вчера в 13:29
Там играет другая команда
Cat01
Cat01
вчера в 13:28
Он их ге спасёт
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:27
Умный тренер в "Спартак" не пойдет, там куколд и Зарема, а не футбол.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:18, ред.
Федотов не настолько глуп , чтобы пойти своими ногами в адский котёл !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 