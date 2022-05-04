«Спартак» может переманить главного тренера «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может продолжить карьеру в «Спартаке».
Утверждается, если «красно-белые» решат поменять рулевого, то ключевым кандидатом является Владимир Федотов.
У нынешнего тренера «Спартака» Паоло Ваноли же есть варианты продолжения карьеры в Европе — как работа в штабе Антонио Конте, так и должность главного тренера.
Всех искусала змеюга !)
Всех искусала змеюга !)
Аленичев, Кононов, Бердыев (почти), теперь вот Федотов...
Аленичев, Кононов, Бердыев (почти), теперь вот Федотов...