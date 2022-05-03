Газзаев высказался о санкциях УЕФА в отношении российского футбола

Бывший главный тренер ЦСКА высказался о решении УЕФА отстранить Россию от турниров под эгидой организации.

К сожалению, весь наш спорт сегодня находится в изоляции. И не только спорт — против страны чуть ли не каждый день вводятся санкции. Что касается вчерашних решений УЕФА , то отстранили пока на сезон-2022/2023. Возможно, потом будет рассмотрение. Хотя президент УЕФА Чеферин выступил в поддержку российского футбола, но остались только пожелания, исполком решил по-другому. Что будет дальше, сказать сложно.