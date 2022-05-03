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Газзаев высказался о санкциях УЕФА в отношении российского футбола

вчера, 11:57

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о решении УЕФА отстранить Россию от турниров под эгидой организации.

К сожалению, весь наш спорт сегодня находится в изоляции. И не только спорт — против страны чуть ли не каждый день вводятся санкции. Что касается вчерашних решений УЕФА, то отстранили пока на сезон-2022/2023. Возможно, потом будет рассмотрение. Хотя президент УЕФА Чеферин выступил в поддержку российского футбола, но остались только пожелания, исполком решил по-другому. Что будет дальше, сказать сложно.

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Все комментарии
ABir
ABir ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 20:01
Т.е. в соревнованиях с иностранными соперниками смысл есть, а в соревнованиях с о спортсменами из других городов и областей России смысла нет?
Dinamo
Dinamo ответ ABir (раскрыть)
вчера в 17:42
Так вот я и спрашиваю: а смысл-то какой от таких соревнований?
ABir
ABir ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 16:32
Вы путаете спорт с физкультурой, а соревноваться можно не только с иностранцами, но и с российскими спортсменами. Наши фигуристки и гимнастки художницы уже давно только между собой соревнуются
Dinamo
Dinamo ответ ABir (раскрыть)
вчера в 15:31
Если мы говорим про пробежки по утрам, качалочки , то для себя, очевидно.

Если мы говорим о профессиональных футболистах, то, конечно, для соревнований с сильнейшими командами мира.
ABir
ABir ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 14:50
А в чем по Вашему вообще смысл занятий спортом?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:23
Мы и это переживём!
Dinamo
Dinamo ответ ABir (раскрыть)
вчера в 13:05
А смысл от таких соревнований?
ABir
ABir
вчера в 12:52, ред.
Можно долго плакать и сожалеть о санкциях против российского спорта и футбола, но пора уже понять , что в ближайшие годы ничего не изменится в лучшую для нас сторону. Надо сосредоточиться на проведении внутренних открытых турниров и чемпионатов. К участию в РПЛ и ФНЛ давно следует допустить команды из Крыма, Донецка и Луганска, возможны варианты турниров с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем. Вообще спортсменам , как и всем россиянам надо привыкать жить и соревноваться без Европы и показывать, что соревноваться можно и без них.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:02, ред.
Что сейчас ещё воздух сотрясать , - Вперёд Россия !
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