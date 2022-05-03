Евсеев: «Решение УЕФА отстранить наши команды читалось»

Главный тренер «Шинника» высказался о решении УЕФА отстранить Россию от турниров под эгидой организации.

Решение УЕФА отстранить наши команды читалось. Любые ограничения малоприятны. Но мы много говорили, что надо доверять российским игрокам, молодым игрокам. Вот он шанс. Иностранцы уедут не все. Решения будут зависеть от каждого конкретного игрока. Но зато не будет ничего искусственного, в том числе ввода игроков в состав.

Пишут, что РПЛ вырастет до 18 клубов. Проблем не вижу. Команды из ФНЛ играют в Кубке на равных, все в этом убедились. Интересно, каким будет дальнейшее развитие нашего футбола. Упадет он в классе или, наоборот, будет импульс для роста игроков, станет больше их выбор.