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Евсеев: «Решение УЕФА отстранить наши команды читалось»

вчера, 12:17

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о решении УЕФА отстранить Россию от турниров под эгидой организации.

Решение УЕФА отстранить наши команды читалось. Любые ограничения малоприятны. Но мы много говорили, что надо доверять российским игрокам, молодым игрокам. Вот он шанс. Иностранцы уедут не все. Решения будут зависеть от каждого конкретного игрока. Но зато не будет ничего искусственного, в том числе ввода игроков в состав.

Пишут, что РПЛ вырастет до 18 клубов. Проблем не вижу. Команды из ФНЛ играют в Кубке на равных, все в этом убедились. Интересно, каким будет дальнейшее развитие нашего футбола. Упадет он в классе или, наоборот, будет импульс для роста игроков, станет больше их выбор.

Примеров много, как, потеряв легионеров, команда не просела в результатах. «Краснодар», «Ростов». Но есть и «Рубин». Когда уехали системообразующие иностранцы, команда с точки зрения психологии не смогла перестроиться. Хотя там игроки из «Спартака», ЦСКА, «Локомотива». Не сказал бы, что одна молодежь играет. Кстати, иностранцы уже начали говорить, что остаются. Не все, но тем не менее. Можно переживать, а можно работать. Лучше второе.

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Все комментарии
Тот самый фанат
Тот самый фанат
сегодня в 04:44
Эх, плохо что в еврокубках наших не будет. А как все хорошо было против наших клубов ставить😁😁😁
Знатог
Знатог
вчера в 21:54
эт точно, я тоже прочитал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:24
Обойдёмся без них!
протон
протон
вчера в 14:18
Расширят чемпионат) уйдут почти все легионеры, Зенит выкупит многих игроков с паспортом
KTS222
KTS222
вчера в 13:53
Рубин никому не интересен Даже зрителям
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:25
Ничего не случится с футболом, чтобы случилось, должны руководить профессионалы, а не "эффективные менеджеры" - друзья одного товарища. Уже почти все друзья поруководили, Фурсенко, Мутко, Дюков теперь. Даешь Сечина следующим главой РФС, по логике так должно быть.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:24
В принципе это ожидалось
lukarelli
lukarelli
вчера в 12:54
УЕФА на Сармат нарывается
Futurista
Futurista
вчера в 12:25, ред.
Желание запада отстранять от различных международных соревнований наших спортсменов читается уже лет 10...норвежские астматики не дадут соврать...
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:18
Переживем все это....
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