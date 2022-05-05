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Селюк: «Предложил бы Дзюбе завершить карьеру в „Спартаке“»

вчера, 20:51

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе стоит вернуться в «Спартак». Форвард — воспитанник красно-белых, он перешел в «Зенит» в 2015 году.

Стоит ли Дзюбе переходить в «Спартак»? Чтобы подогреть интерес — это был бы хит сезона. Дзюба бы помог команде. Он играл бы в основе, он лучше Соболева и Николсона. У него и большой опыт, и навыки. Доигрывать в каком-нибудь «Ростове» ему не надо. Предложил бы завершить Дзюбе карьеру в «Спартаке». Это было бы красиво. Было бы что писать для прессы весь сезон. Также это интересный шаг в плане коммерции. Откуда вышел — туда и пришел.

Смог бы Дзюба заиграть в Европе? Он реально мог бы играть в Европе. В свои лучшие года. Ведь большинство российских звезд не смогли бы там никогда заиграть. Дзюба бы смог. Остальные россияне — мыльные пузыри.

Ранее появилась информация, что Дзюба планирует уйти из «Зенита». У него есть предложения из Европы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:46
на месте Спартака я бы ушёл от Федуна..
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 23:30
Хоть я и болельщик Зенита, но такую свинью Спартаку подкладывать бы постеснялся.
санек002
санек002 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:50
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 21:08
    Дзюбе надо слушаться селюка, умное предложение.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 20:56
    А как на это посмотрит Зарема?
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 20:56
    Шутит, лукавит))
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