Селюк: «Предложил бы Дзюбе завершить карьеру в „Спартаке“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нападающему «Зенита» стоит вернуться в «Спартак». Форвард — воспитанник красно-белых, он перешел в «Зенит» в 2015 году.

Стоит ли Дзюбе переходить в «Спартак»? Чтобы подогреть интерес — это был бы хит сезона. Дзюба бы помог команде. Он играл бы в основе, он лучше Соболева и Николсона. У него и большой опыт, и навыки. Доигрывать в каком-нибудь «Ростове» ему не надо. Предложил бы завершить Дзюбе карьеру в «Спартаке». Это было бы красиво. Было бы что писать для прессы весь сезон. Также это интересный шаг в плане коммерции. Откуда вышел — туда и пришел.

Смог бы Дзюба заиграть в Европе? Он реально мог бы играть в Европе. В свои лучшие года. Ведь большинство российских звезд не смогли бы там никогда заиграть. Дзюба бы смог. Остальные россияне — мыльные пузыри.