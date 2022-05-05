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Директор «Енисея»: «Ожидаем победу над „Спартаком“ в Кубке»

вчера, 19:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей11.05.2022 в 19:30 Не начался

Директор «Енисея» Алексей Ивахов ждет от своей команды победы над «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России.

После игры с «Краснодаром-2» не будем возвращаться в Красноярск. Едем в Москву и уже там готовимся к матчу. 8-го числа – день перелетов, 10-го – предыгровая. Смысла возвращаться в Красноярск нет.

Какой настрой на полуфинальный матч Кубка? Мы ожидаем большой матч и победу над «Спартаком». Лично я желаю, чтобы наши ребята показали классный футбол, где каждый сможет внести свою лепту.

Понимаю ли я, насколько мотивирован «Спартак» в юбилейный сезон? Это отдельно взятый матч, где две команды играют в футбол. Мы знаем, что у «Спартака» есть дата, понимаем, что они тоже все сделают для победы в этом матче, но в футбол играют люди. Кто больше будет хотеть победить сердцем, кто сможет больше проявить свои лучшие качества, тот и победит.

При этом у нас тоже знаменательная дата в этом году: 110 лет красноярскому футболу, 85 лет клубу. Для нас этот матч тоже очень важен в плане спортивной составляющей.

Да, мы впервые за всю историю нашего клуба вышли в полуфинал Кубка, но мы не намерены останавливаться на достигнутом.

Ждем с предвкушением матча в Москве, но сейчас самая главная игра для нас – 7-го числа.

Недавно стало известно время начала матчей 1/2 финала Кубка России.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:55
Вполне реально сделать для Ваноли эффектное прощальное шоу, давай, Енисей!!
Sandr2011
Sandr2011
вчера в 23:21
Надеюсь, они обыграют спартачей и очередной - в копилку Федуна
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:50
Учитывая, что Локо посильнее Спартака будет и получил в Москве от Енисея 4:0, то можно спокойно ожидать от сибиряков повторения банкета.
lotsman
lotsman
вчера в 19:50
Такой Спартак не трудно победить.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:49, ред.
За Спартак будут болеть только свои болельщики, а за Енисей вся остальная Россия! Особенно болеть будет вся Сибирь!!!
Еня давай дерзай!!!
diodert3333
diodert3333
вчера в 19:46
жаль но кубок уже подарили вечному обладателю 10 места...
shlomo
shlomo
вчера в 19:17
Удачи Енисею!
cska1948
cska1948
вчера в 19:13
Интересно, чтобы сказало руководство СпаМа и его болельщики, если бы их команду заставили выйти играть в пол двенадцатого ночи по Москве? Ведь именно в это время, по Красноярску, будет играть Енисей и очень странно, что с его стороны нет протеста.
ABir
ABir
вчера в 19:12
А что он еще должен говорить?
drug01
drug01
вчера в 19:09
Желаем удачи
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:07
Енисею удачи, но нужно меньше болтать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:05, ред.
Совсем Раисы попутали
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