Веденеев: «По Дзюбе видно, что его глаза в „Зените“ больше не горят»

Чемпион СССР -1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев порассуждал о перспективах в петербургской команде. Ранее появлялась информация, что форвард планирует уйти из «Зенита».

Всегда, конечно, потеря игрока ослабляет команду. Мы не знаем, что происходит внутри клуба. Информация об отношениях между тренером и игроком не разглашается. Возможно, Семака что-то не устраивает. Три форварда, как есть сейчас – это был бы нормальный вариант. Если бы они уживались. А это не так просто сделать. Иногда тренеру, чтобы улучшить атмосферу, нужно чем-то жертвовать. С другой стороны, сезон длинный, и на каком-то отрезке могут быть травмы, дисквалификации, может не хватить одного игрока. Тем более, учитывая влияние Дзюбы на партнеров. Последние несколько лет, особенно после чемпионата мира, оно было очень сильным. Дзюба поддерживал атмосферу в раздевалке и помогал тренеру настраивать команду на игры. Скорее всего, этого сейчас не происходит. Видно, по Дзюбе, что глаза у него не горят.

Сейчас в стране такая обстановка, что все должны уменьшить свои амбиции по поводу заработных контрактов. Зарплаты у игроков чрезвычайно высокие и не соответствуют тому, что в стране происходит. Надо быть ближе к народу и подходить с пониманием к желанию руководства. В «Зените», как нигде, игрокам уделяется большое внимание. Про зарплаты я уже и не говорю. Футболисты «Зенита» — привилегированные спортсмены и элита питерского спорта. Иногда нужно идти навстречу руководству в каких-то финансовых вопросах. Возможно, идут переговоры с Дзюбой, и он готов пойти на уменьшение зарплаты в два-три раза, потому что я не думаю, что в какой-то другой команде ему предложат большой контракт.

В возрасте Дзюбы игрок теряет очень много качеств. Главное из которых – это скорость. Те моменты, которые он реализовывал, сегодня он их уже не может реализовывать. И высота прыжка снижается, и стартовый рывок – то, что необходимо форварду в штрафной площадке. А прессингом он и раньше не отличался. У него снизились многие показатели, и он должен с пониманием к этому отнестись.