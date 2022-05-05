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Веденеев: «По Дзюбе видно, что его глаза в „Зените“ больше не горят»

вчера, 20:25

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев порассуждал о перспективах Артёма Дзюбы в петербургской команде. Ранее появлялась информация, что форвард планирует уйти из «Зенита».

Всегда, конечно, потеря игрока ослабляет команду. Мы не знаем, что происходит внутри клуба. Информация об отношениях между тренером и игроком не разглашается. Возможно, Семака что-то не устраивает. Три форварда, как есть сейчас – это был бы нормальный вариант. Если бы они уживались. А это не так просто сделать. Иногда тренеру, чтобы улучшить атмосферу, нужно чем-то жертвовать. С другой стороны, сезон длинный, и на каком-то отрезке могут быть травмы, дисквалификации, может не хватить одного игрока. Тем более, учитывая влияние Дзюбы на партнеров. Последние несколько лет, особенно после чемпионата мира, оно было очень сильным. Дзюба поддерживал атмосферу в раздевалке и помогал тренеру настраивать команду на игры. Скорее всего, этого сейчас не происходит. Видно, по Дзюбе, что глаза у него не горят.

Сейчас в стране такая обстановка, что все должны уменьшить свои амбиции по поводу заработных контрактов. Зарплаты у игроков чрезвычайно высокие и не соответствуют тому, что в стране происходит. Надо быть ближе к народу и подходить с пониманием к желанию руководства. В «Зените», как нигде, игрокам уделяется большое внимание. Про зарплаты я уже и не говорю. Футболисты «Зенита» — привилегированные спортсмены и элита питерского спорта. Иногда нужно идти навстречу руководству в каких-то финансовых вопросах. Возможно, идут переговоры с Дзюбой, и он готов пойти на уменьшение зарплаты в два-три раза, потому что я не думаю, что в какой-то другой команде ему предложат большой контракт.

В возрасте Дзюбы игрок теряет очень много качеств. Главное из которых – это скорость. Те моменты, которые он реализовывал, сегодня он их уже не может реализовывать. И высота прыжка снижается, и стартовый рывок – то, что необходимо форварду в штрафной площадке. А прессингом он и раньше не отличался. У него снизились многие показатели, и он должен с пониманием к этому отнестись.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:02, ред.
Это вполне естественное состояние любого футболиста, не только Артёма. Представьте себя на его месте: в клубе и сборной был практически незаменим, блеснул на ЧМ-18, перед игрой собирал всех ребят в кружок и заводил их, считая себя при этом неким вторым главным тренером; в медийном пространстве был нарасхват, и вдруг... оказался никому не нужен, никто не идёт к нему на поклон, в основе "Зенита" выходит играть с первых минут всё реже и реже, в общем понял, что клуб и сборная могут прекрасно без него обходиться, и... потух, оказался "слаб на передок" (извините за вульгарность, но она как раз к месту).
Поэтому "отсутствие огня" в его глазах объяснимо. Это может касаться любого другого футболиста, а не только Артёмки. И последнее: его надо пожалеть, но ни в коем случае не издеваться, вспоминая старые грехи.
Проявите великодушие, будьте к нему милосердны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:41
Наверное пора маленьких Зенитян тренеровать!
112910415
112910415
вчера в 21:37
а как любил себя с Иброй сравнивать ...
пусть бегает !
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:00
Какие глаза, когда не только ноги, но и руки в мозолях.
pomor45
pomor45
вчера в 20:59
Слишком много стало ручной работы и энергии на всё не хватает.
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:56
.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:45
По Дзюбе видно старенький стал.
Futurista
Futurista
вчера в 20:44
Глаза не горят, но руки помнят...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:37
Мемуары писать пора
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:30
Может быть пора.
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