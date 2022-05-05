Кавазашвили: «Дзюба должен закончить карьеру»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
Нашему депутатскому корпусу приход Дзюбы будет «огромной» подмогой. Он умнейший, талантливейший, интеллектуально развитый футболист. А если серьезно, то думаю, что, если Дзюба хочет обустроить свою дальнейшую жизнь, он уже должен спокойно закончить карьеру и заниматься вторым образованием, которое на всю оставшуюся жизнь будет основным для него лично и для его семьи. Если у него мозги работают хотя бы немного в хорошем направлении, то «Газпром» его не оставит без соответствующего места на какой-либо службе в их ведомстве.
Понятно, что если он не может жить без футбола, то может продолжить карьеру. Любая команда РПЛ его возьмет. Его имя на слуху, это медийная фигура, человек, который умеет неадекватно себя вести в любых ситуациях, выступать где угодно, показывать себя даже для женщин очень красиво, как один раз было по видео. Так что у него все впереди. Но как он распорядится своим будущем, я не знаю.
Ранее появлялась информация, что Дзюба планирует уйти из «Зенита». У него есть предложения из Европы.
Что еще интереснее, по 6 не набран кворум и проголосовали около 20 человек, во время обеденного перерыва они их выносили на обсуждение, что ли?
В общем, в этой Госдуме, которая больше напоминает совещательный орган при каком-нибудь царе российской империи, будет огромный скандал, если из-за парты вдруг донесется возбужденное ухание заскучавшего Дзюбы, передающего видеопривет Орзул. Не надо нам этого.
Что еще интереснее, по 6 не набран кворум и проголосовали около 20 человек, во время обеденного перерыва они их выносили на обсуждение, что ли?
В общем, в этой Госдуме, которая больше напоминает совещательный орган при каком-нибудь царе российской империи, будет огромный скандал, если из-за парты вдруг донесется возбужденное ухание заскучавшего Дзюбы, передающего видеопривет Орзул. Не надо нам этого.
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Это слишком оптимистично.
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Это слишком оптимистично.