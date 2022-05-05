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Кавазашвили: «Дзюба должен закончить карьеру»

вчера, 19:57

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Нашему депутатскому корпусу приход Дзюбы будет «огромной» подмогой. Он умнейший, талантливейший, интеллектуально развитый футболист. А если серьезно, то думаю, что, если Дзюба хочет обустроить свою дальнейшую жизнь, он уже должен спокойно закончить карьеру и заниматься вторым образованием, которое на всю оставшуюся жизнь будет основным для него лично и для его семьи. Если у него мозги работают хотя бы немного в хорошем направлении, то «Газпром» его не оставит без соответствующего места на какой-либо службе в их ведомстве.

Понятно, что если он не может жить без футбола, то может продолжить карьеру. Любая команда РПЛ его возьмет. Его имя на слуху, это медийная фигура, человек, который умеет неадекватно себя вести в любых ситуациях, выступать где угодно, показывать себя даже для женщин очень красиво, как один раз было по видео. Так что у него все впереди. Но как он распорядится своим будущем, я не знаю.

Ранее появлялась информация, что Дзюба планирует уйти из «Зенита». У него есть предложения из Европы.

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Все комментарии
Gahi
Gahi ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Согласен с Вами, что все проблемы вот от такого маяка, что так он светит из далека. Который готов выкинуть любой номер и даже несоизволит задуматься о нем. Удачи
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:25
Да, страшно подумать, что в Госдуме может произойти с Дзюбой. Они вообще там ничего не обсуждают (да и что Дзюба может обсуждать), за последние несколько рабочих дней они приняли больше 100 законов, и единственный отклоненный - чисто технический, о порядке работы Госдумы 20 апреля.

Что еще интереснее, по 6 не набран кворум и проголосовали около 20 человек, во время обеденного перерыва они их выносили на обсуждение, что ли?

В общем, в этой Госдуме, которая больше напоминает совещательный орган при каком-нибудь царе российской империи, будет огромный скандал, если из-за парты вдруг донесется возбужденное ухание заскучавшего Дзюбы, передающего видеопривет Орзул. Не надо нам этого.
lotsman
lotsman
вчера в 20:51
Единственный путь ему, с его образованием, интеллектом, с его головой, в депутатский корпус.
Gahi
Gahi
вчера в 20:46
Уважаемый Анзор Амберкович показывать себя даже для женщин очень красиво, как один раз было по видео в исполнении Дзюбы, большого ума не надо. Так что у него все впереди. Но как он распорядится своим будущем, я не знаю. Если человек который себя неадекватно ведёт, как он может работать в Газпроме? Новую трубу рекламировать с эротическими возможностями или в Госдуме неадекватно себя вести в присутствие женского пола. А заканчивать ему ещё рано?, как сообщают у него есть предложение из Европы так что у него все впереди.
sv_1969
sv_1969 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:40
Слово в кавычках Уважаемый! Это он стебёт его)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:37
Тупого лицемера называет умнейшим.
drug01
drug01
вчера в 20:18
Золотые слова в колхоз его
112910415
112910415
вчера в 20:15
хорошо бы в депутаты, там такие всегда нужны
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:07
Если у него мозги работают
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Это слишком оптимистично.
ДСА
ДСА
вчера в 20:06
Дзюба ещё всех денег не заработал.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:05
Да пусть бегает
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