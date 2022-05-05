Кавазашвили: «Дзюба должен закончить карьеру»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» .

Нашему депутатскому корпусу приход Дзюбы будет «огромной» подмогой. Он умнейший, талантливейший, интеллектуально развитый футболист. А если серьезно, то думаю, что, если Дзюба хочет обустроить свою дальнейшую жизнь, он уже должен спокойно закончить карьеру и заниматься вторым образованием, которое на всю оставшуюся жизнь будет основным для него лично и для его семьи. Если у него мозги работают хотя бы немного в хорошем направлении, то «Газпром» его не оставит без соответствующего места на какой-либо службе в их ведомстве.