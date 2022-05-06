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«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой

сегодня, 11:58

Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Микелем Артетой.

Новое соглашение испанского специалиста будет рассчитано до лета 2025 года.

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:40
Кронке поддерживает Артету и не важно как бы завершился сезон, Микеля бы оставили....надеюсь летом будет усиление состава и купят реально сильных игроков
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 16:35
Надо было его помощника Стевьенберга назначить тренером, все блогодаря ему, а то все Лавры Артете. Артета, как Тренер слабоватый, Хочется видеть Арсенал сильнее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 16:10
Честно говоря, мне он тоже не нравится. Не нравится в принципе, но это не самое главное.

Мало того, что он учится на ходу, так еще у лысого каталунского гения, а чему он научит, как с игроками на пару миллиардов выиграть АПЛ или вылетать из ЛЧ 8 раз подряд, не показав при этом ни одной волевой игры?

Что он, как и Гвардиола, не умеет работать с игроками персонально, он уже показал, т.к. у него никто не прогрессирует в целом, да, команда стала играть увереннее, но Джака все такой же баран, Обама так же забил на игру и ушел, но раскрывать игроков он не умеет, равно как и Пеп.

Впрочем, есть утешение, что при ковбое-маразматике и его хамовитом сынке, которые тасуют таких же бездарей на других должностях, вора Саннлехи поменяли на рукожопого Эду, ждать в принципе нечего, и все равно, кто будет тренером.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:03
Наработал на новый контракт. Молодец. Успешный сезон для Арсенала. Прогресс по сравенению с предыдущими годами налицо.
Тристан
Тристан
сегодня в 13:32
Ужасная новость. Как был Арсенал подающим надежду и бесхребетным одновременно, таким и останется. Аналогия с Саного у меня всегда возникает, если кто помнит этого кадра. Ждали, верили..ждем и верим..
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:23
Физрук
David Young
David Young
сегодня в 13:19
Значит доминированию быть.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 13:14
что ж такое то...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:52
Если бы в этот же день уволили Эду, тогда был бы реальный плюс..
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:27
Доминирование продолжится! А если серьезно, то я больше рад, чем нет, у него неплохо получается, атакующая молодая команда, только нужен достойный им форвард. Не будет же Арсенал стрелять себе в ногу, отпуская этого молодого перспективного тренера. В начале его путь в Арсенале не задался, но дальше пошло, поехало. Ну а так что, Арсенал крутой клуб, в плане бизнеса. Без какой либо горячки, дают тренерам спокойно работать. И это реально оправдывает себя. К тому же ученик должен превзойти учителя, а Артета вселяет уверенность.
Cat01
Cat01
сегодня в 12:20
Это хорошо
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:07
Ну и хорошо
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:04
Поддерживаю это решение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:04
Ну вот и ладненько!
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