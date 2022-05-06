«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой

Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Микелем Артетой.
Новое соглашение испанского специалиста будет рассчитано до лета 2025 года.
Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Микелем Артетой.
Новое соглашение испанского специалиста будет рассчитано до лета 2025 года.
Мало того, что он учится на ходу, так еще у лысого каталунского гения, а чему он научит, как с игроками на пару миллиардов выиграть АПЛ или вылетать из ЛЧ 8 раз подряд, не показав при этом ни одной волевой игры?
Что он, как и Гвардиола, не умеет работать с игроками персонально, он уже показал, т.к. у него никто не прогрессирует в целом, да, команда стала играть увереннее, но Джака все такой же баран, Обама так же забил на игру и ушел, но раскрывать игроков он не умеет, равно как и Пеп.
Впрочем, есть утешение, что при ковбое-маразматике и его хамовитом сынке, которые тасуют таких же бездарей на других должностях, вора Саннлехи поменяли на рукожопого Эду, ждать в принципе нечего, и все равно, кто будет тренером.
Мало того, что он учится на ходу, так еще у лысого каталунского гения, а чему он научит, как с игроками на пару миллиардов выиграть АПЛ или вылетать из ЛЧ 8 раз подряд, не показав при этом ни одной волевой игры?
Что он, как и Гвардиола, не умеет работать с игроками персонально, он уже показал, т.к. у него никто не прогрессирует в целом, да, команда стала играть увереннее, но Джака все такой же баран, Обама так же забил на игру и ушел, но раскрывать игроков он не умеет, равно как и Пеп.
Впрочем, есть утешение, что при ковбое-маразматике и его хамовитом сынке, которые тасуют таких же бездарей на других должностях, вора Саннлехи поменяли на рукожопого Эду, ждать в принципе нечего, и все равно, кто будет тренером.