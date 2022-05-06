Мишкич хочет остаться в «Урале». У игрока есть предложения от других клубов

Ромео Филипович, агент полузащитника «Урала» , высказался о будущем своего клиента.

Пока слишком рано думать о следующем сезоне, но в контракте Даниеля прописана опция продления еще на один год. Пока все идет хорошо, команда показывает позитивные результаты в последних матах, так что нужно дождаться окончания сезона и посмотреть, останется ли «Урал» в Премьер-Лиге. Все зависит от этого. Но, несомненно, в первую очередь о будущем мы будем говорить именно с «Уралом».

Хочет ли Мишкич остаться в «Урале», если команда останется в РПЛ ? Да, сто процентов. Он очень счастлив в «Урале», эта команда — наш первый выбор.

Есть ли предложения от других клубов? Да, и довольно много. Люди звонят буквально каждый день, интересуются Мишкичем, потому что видят — он играет хорошо, в последних матчах забил два мяча. В том числе, есть интерес и от российских команд, он играет в этой стране уже четыре года, и все его хорошо знают. Для Даниеля приоритет — остаться в России.