Мелбет открывает жаркий сезон!

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сегодня, 15:04

Май — сезон барбекю уже в разгаре. Температура за окном неумолимо растет, а градус накала футбольных страстей просто зашкаливает!

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