Юран получил дисквалификацию на два матча РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Химок» будет дисквалифицирован по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Уфы».

Мы заслушали объяснения Юрана, получили дополнительный рапорт от Левникова о том, что в адрес судьи была ненормативная лексика. Юран объяснил, что говорил судье другие слова: чудотворцы, чудите. Но ненормативная лексика не была направлена в отношение судей. Тем не менее в рапорте сказано, что это было в адрес судей.