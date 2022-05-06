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Юран получил дисквалификацию на два матча РПЛ

сегодня, 15:40
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Химок» Сергей Юран будет дисквалифицирован по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Уфы».

Мы заслушали объяснения Юрана, получили дополнительный рапорт от Левникова о том, что в адрес судьи была ненормативная лексика. Юран объяснил, что говорил судье другие слова: чудотворцы, чудите. Но ненормативная лексика не была направлена в отношение судей. Тем не менее в рапорте сказано, что это было в адрес судей.

Мы применили наказание в отношение Юрана и дисквалифицировали на два матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
сегодня в 17:25
Чего-то нараздовали Химкам "пряников"!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:49
Жаль конечно что Серёга будет в " холостую " смотреть матч своей команды на трибуне или по телику...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:47
А вот это потеря для Химок! Юран реально с бровки зажигал своих игроков и передавал им свою энергетику, пусть это и выглядело в форме громких изливаний потоков мата. Зато в Химках точно никого равнодушных на поле не было, все выкладывались без остатка, отсюда и последние результаты - 7 матчей без поражений!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:44
Нервы сдают в конце сезона..
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