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«Спартак» обезопасил себя от вылета из РПЛ благодаря победе над «Уралом»

вчера, 20:10
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» обыграл «Урал» в матче 28-го тура РПЛ.

Таким образом, московская команда теперь гарантированно не попадет в зону стыковых матчей.

Москвичи займут место не ниже 11-го по итогам текущего сезона.

«Спартак» обезопасил себя от вылета из РПЛ благодаря победе над «Уралом»

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Все комментарии
kinderpingui
kinderpingui ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:48
В этом году спартак проиграл всем из верхней таблицы(ростов, локомотив, цска, краснодар), кроме динамо. Зачем пердеть в воздух ?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:09, ред.
😄Новость которую заслужили) новость не о том, что великий спартак взял трофей в юбилейный год, а том что ПРОСТО не вылетел. Но спартачи отмечают победу над Уралом, и некогда об этом подумать.
ABir
ABir
вчера в 23:24
Вторая уверенная победа Спартака, у некоторых его критиков и борцов за призовые места - по второму поражению на финише сезона. И у кого кризис, и кому надо менять тренерский штаб?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:03
Дожили. Спартак боролся за выживание в РПЛ.
Мés que un сlub
Мés que un сlub ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:44
Очень многие на это надеялись
Было бы здо́рово
санек002
санек002
вчера в 22:43
а кто бы сумневался?только первый недо из цска!только он!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 22:39
А матч следующего тура обещает быть интересным. Спартак ведь ещё лелеет надежду попасть в первую восьмёрку.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:39, ред.
Да уж,не такой заголовок в столетие клуба хотелось бы прочитать.Видимо сохранение прописки рпл, и есть главный подарок.
KTS222
KTS222
вчера в 22:20
    diodert33333
    diodert33333
    вчера в 21:54
    откровенно договорняк.............
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:46
    Заголовок должен звучать так:" спартак в юбилей клуба обезопасил себя от вылета из РПЛ."
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 21:35
    Трудно поверить, что такая новость вообще была возможна.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    вчера в 21:26
    Спартак не вылетает. Зарема усиленно пытается переплюнуть Смородскую и Псаки вместе взятых. Ветераны Спартака не могут определиться с датой основания клуба. Правильной дорогой идёте дорогие товарищи.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 21:21
    Спартачей с победой в Екатеринбурге. У болельщиков и игроков красно-белых после гостевой победы с тремя забитыми мячами в ворота хозяев должно быть хорошее настроение перед стартующими на следующей неделе матчами 1/2 финала Кубка страны.

    А вот их возможным потенциальным соперникам в эти выходные похвастаться нечем. Все остальные три полуфиналиста с треском провалили свои матчи, пропустив на троих четырнадцать мячей, а забив только четыре. Но может это такой тактический ход, чтобы усыпить бдительность Спартака.

    В общем решив сегодня окончательно задачу по сохранению места в РПЛ на будущий сезон, подопечные Ваноли в среду продолжат поход за вторым по значимости трофеем, который ждут от них болельщики в год своего столетнего юбилея. Ждать осталось недолго. Болейте за своих, а не против чужих!
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 21:16
    Не хочешь обсудить игру цска? Очередное поражение в РПЛ ведь!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 21:10
    Всё встало на свои места
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 21:04
    Кто радуется?
    Вот например Сочи гоняет сейчас кое кого... Это приятно. особенно после трели судейского свистка....
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Константин Смирнов (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Это Вы из разряда - Что хочу то и вижу?
    Естественно разговор идет в рамках обозначенной автором темы..., зачем Спартаку проблемы РПЛ, а свою он решит....
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:01
    Кто то серьезно думал, что Спартак может вылететь из РПЛ?)...да ладно)...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 21:01
    До чего докатились спартачи, радуются, что не вылетают.
    Константин Смирнов
    Константин Смирнов ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 20:57
    Решить проблему РПЛ???😁😁😁Свои бы проблемы для начала решили бы....
    Брулин
    Брулин
    вчера в 20:45
    Не такие новости ожидались на 100летие.
    Братья Старостины неоднократно переворачиваются …
    drug01
    drug01
    вчера в 20:38
    Слава богу!!!! Ура....
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:34
    Героический поступок .
    Gahi
    Gahi
    вчера в 20:29
    Вот это достижение в Юбилейный год, надеялся что команда "Спартак" в этом сезоне сыграет более достойно, но увы, чудо не случилось. Удачи
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:25
    Нереально крутое достижение Спартака! Они не вылетают!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:22
    Порассуждать на тему "Спартак и зона вылета" можно, но неуместно и некорректно по отношению к ФК "Спартак"!
    Все прекрасно понимают, что и речитативы "стыковые игры" не для красно-белых.
    Тема с вышеуказанной начинкой, чистой воды привлечение пользователей сайтов к разговору...
    КБ по любому имеют порох в пороховнице чтобы решить проблему РПЛ.
    Спартачей с победой. Уралу удачи в следующих играх!
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:22
    федун занес чемоданчик уралу, чтобы сохранить прописку спартака в РФПЛ)))))
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    вчера в 20:20
    Это достижение!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:16
    Всё хорошо.
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