«Спартак» обезопасил себя от вылета из РПЛ благодаря победе над «Уралом»

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вчера, 20:10

«Спартак» обыграл «Урал» в матче 28-го тура РПЛ .

Таким образом, московская команда теперь гарантированно не попадет в зону стыковых матчей.

Москвичи займут место не ниже 11-го по итогам текущего сезона.