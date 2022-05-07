«Спартак» обезопасил себя от вылета из РПЛ благодаря победе над «Уралом»

«Спартак» обыграл «Урал» в матче 28-го тура РПЛ.
Таким образом, московская команда теперь гарантированно не попадет в зону стыковых матчей.
Москвичи займут место не ниже 11-го по итогам текущего сезона.
«Спартак» обыграл «Урал» в матче 28-го тура РПЛ.
Таким образом, московская команда теперь гарантированно не попадет в зону стыковых матчей.
Москвичи займут место не ниже 11-го по итогам текущего сезона.
А вот их возможным потенциальным соперникам в эти выходные похвастаться нечем. Все остальные три полуфиналиста с треском провалили свои матчи, пропустив на троих четырнадцать мячей, а забив только четыре. Но может это такой тактический ход, чтобы усыпить бдительность Спартака.
В общем решив сегодня окончательно задачу по сохранению места в РПЛ на будущий сезон, подопечные Ваноли в среду продолжат поход за вторым по значимости трофеем, который ждут от них болельщики в год своего столетнего юбилея. Ждать осталось недолго. Болейте за своих, а не против чужих!
А вот их возможным потенциальным соперникам в эти выходные похвастаться нечем. Все остальные три полуфиналиста с треском провалили свои матчи, пропустив на троих четырнадцать мячей, а забив только четыре. Но может это такой тактический ход, чтобы усыпить бдительность Спартака.
В общем решив сегодня окончательно задачу по сохранению места в РПЛ на будущий сезон, подопечные Ваноли в среду продолжат поход за вторым по значимости трофеем, который ждут от них болельщики в год своего столетнего юбилея. Ждать осталось недолго. Болейте за своих, а не против чужих!