Моуриньо – первый тренер, выходивший в финалы еврокубков с 4 клубами

«Рома» обыграла «Лестер» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций со счетом 1:0 (первый матч — 1:1) и вышла в финал турнира.
Главный тренер римской команды Жозе Моуриньо стал первым тренером, выходившим в финал еврокубков с 4 разными клубами.
Ранее португальский специалист выходил в финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА с «Порту», в финал ЛЧ с «Интером» и в финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
Вот тогда и посмотрели бы на его тренерские ходы...
Вот тогда и посмотрели бы на его тренерские ходы...
До сих пор не понимаю на самом деле, почему Моура хейтят фанаты Мм, если с Моуром был наилучший сезон со времен ухода Ферги
Ну понятно, фанатам мм эльче не нужна, им лигу Европы падавай
До сих пор не понимаю на самом деле, почему Моура хейтят фанаты Мм, если с Моуром был наилучший сезон со времен ухода Ферги
Ну понятно, фанатам мм эльче не нужна, им лигу Европы падавай