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Моуриньо – первый тренер, выходивший в финалы еврокубков с 4 клубами

сегодня, 00:35
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Рома» обыграла «Лестер» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций со счетом 1:0 (первый матч — 1:1) и вышла в финал турнира.

Главный тренер римской команды Жозе Моуриньо стал первым тренером, выходившим в финал еврокубков с 4 разными клубами.

Ранее португальский специалист выходил в финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА с «Порту», в финал ЛЧ с «Интером» и в финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:19
Этого бы гения в российский середняк типа Спартака.
Вот тогда и посмотрели бы на его тренерские ходы...
протон
протон
сегодня в 00:43
Гений, не иначе
До сих пор не понимаю на самом деле, почему Моура хейтят фанаты Мм, если с Моуром был наилучший сезон со времен ухода Ферги
Ну понятно, фанатам мм эльче не нужна, им лигу Европы падавай
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