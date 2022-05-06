Моуриньо – первый тренер, выходивший в финалы еврокубков с 4 клубами

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сегодня, 00:35

«Рома» обыграла «Лестер» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций со счетом 1:0 (первый матч — 1:1) и вышла в финал турнира.

Главный тренер римской команды стал первым тренером, выходившим в финал еврокубков с 4 разными клубами.