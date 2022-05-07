Дани Алвес: «У Бензема есть все шансы выиграть „Золотой мяч“»

Защитник «Барселоны» оценил шансы нападающего «Реала» выиграть «Золотой мяч».

У Бензема есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч», за те вещи, которые он делает на поле. Но победа в Лиге чемпионов будет иметь большое влияние. Если он выиграет ЛЧ , то станет серьезным кандидатом на «Золотой мяч», хотя есть и другие претенденты. В «Манчестер Сити», в «Ливерпуле» есть игроки, которые могут побороться за эту награду. Бензема заслужил «Золотой мяч», потому что вывел «Реал» на новые высоты, которых раньше не было с точки зрения игры и других аспектов.