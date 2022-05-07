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Дани Алвес: «У Бензема есть все шансы выиграть „Золотой мяч“»

сегодня, 11:31

Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес оценил шансы нападающего «Реала» Карима Бензема выиграть «Золотой мяч».

У Бензема есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч», за те вещи, которые он делает на поле. Но победа в Лиге чемпионов будет иметь большое влияние. Если он выиграет ЛЧ, то станет серьезным кандидатом на «Золотой мяч», хотя есть и другие претенденты. В «Манчестер Сити», в «Ливерпуле» есть игроки, которые могут побороться за эту награду. Бензема заслужил «Золотой мяч», потому что вывел «Реал» на новые высоты, которых раньше не было с точки зрения игры и других аспектов.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 17:43
ну пару пенок в ворота ливерпуля назначат и шантажист получит ЗМ)))) ах -ах-ах
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 16:35
Абсолютно не удивлюсь если ЗМ мяч дадут снова"заслуженно" ГнОМИКУ
Капо
Капо
сегодня в 16:27
Если Салах не положит в финале хет рик то я невижу никого кроме Бензема в этом сезона победителем Золотого мяча! Хоть я сам больше за Левандовского но этот сезон безпорно Бенз круче всех
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:56
Бензема сейчас главный претендент на эту награду, но все рассудит финал ЛЧ. Сможет ли он там проявить себя? Если не отличится результативными действиями и Реал проиграет, то его шансы уменьшатся.
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 15:40
Гелевый : Дайте мне, я заслужил, какой Бензема?... Хе-хе..
eleven LC
eleven LC
сегодня в 15:37, ред.
Карим в плей-офф лч 2022
ПСЖ 3 гола
Челси 4 гола
Мансити 3 гола + голевой пас!
Осталось отгрузить Ливеру в финале парочку и будет не плохой сезон от Бензема!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 15:22, ред.
Конечно же я пристрасен в этом вопросе
Но вот скажи ты,как болельщик Барсы,разве был ли кто нибудь хотя бы рядом с Каримом в плане индивидуальной игры в этом году?!
Вспомни 2019 год тогда Месси выиграл ЛаЛигу и всё,при этом став лучшим бомбардиром лч причём забил он тогда меньше Карима 2022-и получил золотой мяч!
Ведь золотой мяч это приз именно лучшему игроку,а никак не клубу!
dok66
dok66
сегодня в 15:09
Бензема лучший . Именно тот случай , когда не выстроенная машина , дающая преимущество лидеру команды , а сам футболист тащит команду за собой , как лидер .
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 14:53
Если отдадут Мане или Салаху, то у тебя будет такая же реакция. У вас не принято считаться с кубком Африки или кубком Америки, потому что там не играет Бензема или Роналду.
Клопп скажет, что его игроки не меньше заслужили ЗМ.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 14:50
Бензема заслужил ЗМ, но если вдруг ЛЧ выиграет Ливерпуль, то в её составе есть пару игроков, которых могут наградить - Мане обладатель Кубка Африки, или Салах.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 14:49
карлик вообще то несколько раз попал в створ своим хилым ударом! мяч ему просто за три гола!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 13:51
Не понимаю, Почему Салаха все забыли? На данный момент он лучший бомбардир красных, больше всех отдал ГП, если они возьмут все в чем участвуют, думаю Салах более достоин из них, а так в целом конечно Бензема лидер. Потому-что ЗМ на сколько я помню индивидуальный трофей. А Бензема на данный момент как минимум 50 % индивидуально тащит Реал в ЛЧ. Чел который с 1\8 до финала протащил Реал забивая в каждом матче победные мячи, разве не достоин его? Кто верил что Реал будет в финале? Да никто, кроме фанатов Реала. Бенз именно тащит Реал, а не является наконечником в идеально настроенной машине.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:49
Если и нет то Перес купит ,как купил УЕФА!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:06
Он уже его заслужил
Александр Валяев 1
Александр Валяев 1
сегодня в 13:00
Бензема лучший!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:00
Один из претендентов.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 12:59
А кому еще давать в этом году зм как не Кариму
Садио Мане? Жоржинью в прошлом году тоже выиграл Евро и ЛЧ-и что,в итоге мы все помним кто его получил!
Бензема лучший футболист 2022 года это 100%
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:39
Скорее всего так и будет.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:26
Скорей всего, так оно и будет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:26
Не удивлюсь если голубые европейцы отдадут ЗМ скажем тому же карлику.
drug01
drug01
сегодня в 12:08
Будем за него болеть
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:02
В этом сезоне Карим лучший даже, если "ушастого" завоюет Ливерпуль
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:01
На сегодня, Бензема главный претендент на ЗМ.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:58
это говорит человек, который поддерживал Месси, когда ему давали ЗМ без ЛЧ и ЧМ
TASKMASTER
TASKMASTER
сегодня в 11:57
Бензема заслужил.Но если Ливерпуль сделает квадрупл ,то и Салаху могут дать.В любом случае первое место у Бензема сейчас, на втором Салах.
Птица Феникс
Птица Феникс ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
сегодня в 11:55
Возможно он и выиграет.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 11:53
Он его и выиграет.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 11:41
Страно что этот сектант такое сказал
амурец
амурец
сегодня в 11:35, ред.
Бензема его заслужил, но ведь есть рекордсмен по липовым ЗМ это Месси, так что никто не удивится если и в этом году гному подарят очередной липовый ЗМ, но если ЗМ будут давать по справедливости то у Бензема конкурентов нет
sihafazatron
sihafazatron ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 11:35
Да или он, или Месси))))) других вариантов нету)
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