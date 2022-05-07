Дани Алвес: «У Бензема есть все шансы выиграть „Золотой мяч“»

Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес оценил шансы нападающего «Реала» Карима Бензема выиграть «Золотой мяч».
У Бензема есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч», за те вещи, которые он делает на поле. Но победа в Лиге чемпионов будет иметь большое влияние. Если он выиграет ЛЧ, то станет серьезным кандидатом на «Золотой мяч», хотя есть и другие претенденты. В «Манчестер Сити», в «Ливерпуле» есть игроки, которые могут побороться за эту награду. Бензема заслужил «Золотой мяч», потому что вывел «Реал» на новые высоты, которых раньше не было с точки зрения игры и других аспектов.
ПСЖ 3 гола
Челси 4 гола
Мансити 3 гола + голевой пас!
Осталось отгрузить Ливеру в финале парочку и будет не плохой сезон от Бензема!
ПСЖ 3 гола
Челси 4 гола
Мансити 3 гола + голевой пас!
Осталось отгрузить Ливеру в финале парочку и будет не плохой сезон от Бензема!
Но вот скажи ты,как болельщик Барсы,разве был ли кто нибудь хотя бы рядом с Каримом в плане индивидуальной игры в этом году?!
Вспомни 2019 год тогда Месси выиграл ЛаЛигу и всё,при этом став лучшим бомбардиром лч причём забил он тогда меньше Карима 2022-и получил золотой мяч!
Ведь золотой мяч это приз именно лучшему игроку,а никак не клубу!
Но вот скажи ты,как болельщик Барсы,разве был ли кто нибудь хотя бы рядом с Каримом в плане индивидуальной игры в этом году?!
Вспомни 2019 год тогда Месси выиграл ЛаЛигу и всё,при этом став лучшим бомбардиром лч причём забил он тогда меньше Карима 2022-и получил золотой мяч!
Ведь золотой мяч это приз именно лучшему игроку,а никак не клубу!
Клопп скажет, что его игроки не меньше заслужили ЗМ.
Клопп скажет, что его игроки не меньше заслужили ЗМ.
Садио Мане? Жоржинью в прошлом году тоже выиграл Евро и ЛЧ-и что,в итоге мы все помним кто его получил!
Бензема лучший футболист 2022 года это 100%
Садио Мане? Жоржинью в прошлом году тоже выиграл Евро и ЛЧ-и что,в итоге мы все помним кто его получил!
Бензема лучший футболист 2022 года это 100%