Регламент полуфинала и финала Лиги чемпионов могут изменить

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вчера, 21:13

В Лиге чемпионов может измениться формат. Клубы продвигают идею проводить обе полуфинальные игры по типу одноматчевых противостояний, после чего последует финал. Полуфиналы и финал предлагается проводить в одном городе в течение одной недели. В УЕФА пока что не приняли окончательного решения по данному поводу.

Ранее стало известно, что могут изменить правила отбора в турнир.