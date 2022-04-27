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Регламент полуфинала и финала Лиги чемпионов могут изменить

вчера, 21:13

В Лиге чемпионов может измениться формат. Клубы продвигают идею проводить обе полуфинальные игры по типу одноматчевых противостояний, после чего последует финал. Полуфиналы и финал предлагается проводить в одном городе в течение одной недели. В УЕФА пока что не приняли окончательного решения по данному поводу.

Ранее стало известно, что могут изменить правила отбора в турнир.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:58
нет нет и еще нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:54
УЕФА почуял что можно нехило капусты нарубить с городов-мегаполисов с лишними деньгами....способных провести такие недельные мини-турниры
И клубы здесь не при чём....
3ton
3ton
вчера в 22:55
Полный бред.
УЕФА убивает всю зрелищность.
«Суперлига» нужна
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:37
Наверное это связано с притоком болельщиков и туристов, которые принесут прибыль городу, где будут проводиться матчи ЛЧ.
pomor45
pomor45
вчера в 22:24
Заворот мозгов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:01
Все дурные мысли приходят от нехрена делать.
NOVA
NOVA
вчера в 21:53
все что угодно придумывают: лига конференций, отмена правила выездного гола, хотя я лично за и теперь новое что то мудряд. и все это из-за нежелания попробовать суперлигу ввести!!
зигзаг
зигзаг
вчера в 21:47
Сидят там и от нечего делать всё портят
Bensurr
Bensurr
вчера в 21:36
Что творят Уефалоншики
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:32
Не думаю что это хорошо
beefs
beefs
вчера в 21:30
чего только не придумают, тоже деятели...
протон
протон
вчера в 21:23
Минус 4 лучших матча в году. Скорее всего будет сверхосторожная игра при чужих болельщиках, ни атмосферы ни содержания ни интриги
Значит тут решают клубы и УЕФА, а мнение болельщиков никто не спрашивает.А на счет суперлиги решили болельщики и клубы лишь послушались болельщиков. Я ничего не перепутал?
Чеферин изыйди уже со своими гениальными идеями.. Сначала выездной гол, теперь это, может ещё трехочковые голы введём и время на владение? Что там ещё ПСЖ с Ман Сити мешает?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:17
А смысл? Это же дополнительные деньги для команды. Один домашний матч в ЛЧ приносит клубу десятки млн $ просто продавая билеты, не говоря уже о телевизионных прав
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:16
Да меняйте,мы там не играем!
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