Регламент полуфинала и финала Лиги чемпионов могут изменить

В Лиге чемпионов может измениться формат. Клубы продвигают идею проводить обе полуфинальные игры по типу одноматчевых противостояний, после чего последует финал. Полуфиналы и финал предлагается проводить в одном городе в течение одной недели. В УЕФА пока что не приняли окончательного решения по данному поводу.
Ранее стало известно, что могут изменить правила отбора в турнир.
И клубы здесь не при чём....
И клубы здесь не при чём....
УЕФА убивает всю зрелищность.
«Суперлига» нужна
УЕФА убивает всю зрелищность.
«Суперлига» нужна
Значит тут решают клубы и УЕФА, а мнение болельщиков никто не спрашивает.А на счет суперлиги решили болельщики и клубы лишь послушались болельщиков. Я ничего не перепутал?
Чеферин изыйди уже со своими гениальными идеями.. Сначала выездной гол, теперь это, может ещё трехочковые голы введём и время на владение? Что там ещё ПСЖ с Ман Сити мешает?
Значит тут решают клубы и УЕФА, а мнение болельщиков никто не спрашивает.А на счет суперлиги решили болельщики и клубы лишь послушались болельщиков. Я ничего не перепутал?
Чеферин изыйди уже со своими гениальными идеями.. Сначала выездной гол, теперь это, может ещё трехочковые голы введём и время на владение? Что там ещё ПСЖ с Ман Сити мешает?