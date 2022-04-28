Решение по лимиту на легионеров в РПЛ будет принято в мае

В марте исполком РФС принял решение о новом формате лимита (максимум 8 иностранцев в заявке, лимит расширяется до 13 человек).
Служба коммуникаций РФС сообщает:
В апреле проходила стадия общественных обсуждений предложенных изменений в Министерстве спорта, сейчас ведомство изучает и оценивает поступившие предложения. Ожидается, что итоговое решение будет принято в мае.
По данным источника, лимит на легионеров в ФНЛ не будет изменен (не более 4 иностранцев в заявке и без ограничения их числа на поле).
А что мешало вообще принять это решение ещё раньше , чем интересно так занято всё это чиновничье сборище в РФС. Гнать вас всех нужно поганой метлой на стойки БАМа .
А что мешало вообще принять это решение ещё раньше , чем интересно так занято всё это чиновничье сборище в РФС. Гнать вас всех нужно поганой метлой на стойки БАМа .