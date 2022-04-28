Решение по лимиту на легионеров в РПЛ будет принято в мае

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вчера, 22:16

В марте исполком РФС принял решение о новом формате лимита (максимум 8 иностранцев в заявке, лимит расширяется до 13 человек).

Служба коммуникаций РФС сообщает:

В апреле проходила стадия общественных обсуждений предложенных изменений в Министерстве спорта, сейчас ведомство изучает и оценивает поступившие предложения. Ожидается, что итоговое решение будет принято в мае.