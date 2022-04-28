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Решение по лимиту на легионеров в РПЛ будет принято в мае

вчера, 22:16

В марте исполком РФС принял решение о новом формате лимита (максимум 8 иностранцев в заявке, лимит расширяется до 13 человек).

Служба коммуникаций РФС сообщает:

В апреле проходила стадия общественных обсуждений предложенных изменений в Министерстве спорта, сейчас ведомство изучает и оценивает поступившие предложения. Ожидается, что итоговое решение будет принято в мае.

По данным источника, лимит на легионеров в ФНЛ не будет изменен (не более 4 иностранцев в заявке и без ограничения их числа на поле).

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:46
на редкость актуальная тема )
протон
протон
сегодня в 00:48
Решение о легионерах будет принято 9 мая,— добавили в пресс-службе РФС
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:05, ред.
Да отсрочить можно ещё на год , а там потом ещё что нибудь придумать, и опять отсрочить . Самое главное создавать вид работы и решения проблем.
А что мешало вообще принять это решение ещё раньше , чем интересно так занято всё это чиновничье сборище в РФС. Гнать вас всех нужно поганой метлой на стойки БАМа .
Cat01
Cat01
вчера в 22:44
Ждать осталось не долго
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:41
Как бы нынешние не разбежались...
ABir
ABir
вчера в 22:40
Не надо сейчас принимать никаких решений, летом проблема с легионерами разрешится сама собой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:23
8 на поле...13 в заявке...
На всю лигу...а не на одну команду...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 22:19
Да принимайте, сейчас всем пофиг.
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