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Ивелин Попов — игрок «Левски»

сегодня, 14:09

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов на правах свободного агента перешел в «Левски». Контракт рассчитан на 2 года.

В текущем сезоне болгарин принял участие в двух матчах чемпионата России.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:44
Неплохо поиграл в России.
1 984
1 984
сегодня в 15:43
Удачи в новом клубе.
Серж 129
Серж 129
сегодня в 15:31
невелика потеря
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:29
Если что, то вернется.
amz72sk5dnbv
amz72sk5dnbv
сегодня в 15:14
Пора ему на хаус
drug01
drug01
сегодня в 15:07
Быстро меняет команду
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:29
Да и по хрен
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:24
Счастливого пути.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:20
Ещё один пассажир свалил из России...
makkie
makkie
сегодня в 14:17
Доигрывать, на пенсию.
В Сочи Попов не играл, особой пользы не приносил команде - всё логично.

Помню его чудо-гол Зениту, когда Ивелин еще за Спартак играл.
David Young
David Young ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:14
Здравствуйте. У Вас это не отображается? Если возможно, скиньте скриншот, пожалуйста.
David Young
David Young
сегодня в 14:11
Возвращение на родину.
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