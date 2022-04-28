Ивелин Попов — игрок «Левски»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов на правах свободного агента перешел в «Левски». Контракт рассчитан на 2 года.
В текущем сезоне болгарин принял участие в двух матчах чемпионата России.
Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов на правах свободного агента перешел в «Левски». Контракт рассчитан на 2 года.
В текущем сезоне болгарин принял участие в двух матчах чемпионата России.
В Сочи Попов не играл, особой пользы не приносил команде - всё логично.
Помню его чудо-гол Зениту, когда Ивелин еще за Спартак играл.
В Сочи Попов не играл, особой пользы не приносил команде - всё логично.
Помню его чудо-гол Зениту, когда Ивелин еще за Спартак играл.