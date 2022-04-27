«Он очень дорогой». Лапорта отрицает возможность перехода Холанда в «Барсу»

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сегодня, 11:03

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможности трансфера форварда дортмундской «Боруссии» .

26 апреля Лапорта провел встречу с руководителями каталонского клуба, после которой сфотографировался с группой школьников. Один из детей попросил главу «Барсы» подписать в команду Холанда.

«Холанд? Нет, он очень дорогой», – ответил Лапорта.

Ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» лидирует в гонке за Холанда.