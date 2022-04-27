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«Он очень дорогой». Лапорта отрицает возможность перехода Холанда в «Барсу»

сегодня, 11:03

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможности трансфера форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

26 апреля Лапорта провел встречу с руководителями каталонского клуба, после которой сфотографировался с группой школьников. Один из детей попросил главу «Барсы» подписать в команду Холанда.

«Холанд? Нет, он очень дорогой», – ответил Лапорта.

Ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» лидирует в гонке за Холанда.

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Все комментарии
witynchik
witynchik
сегодня в 21:13
Неоправданно дорогой, для среднего уровня
Jon718875
Jon718875
сегодня в 20:54, ред.
Почему никто про Дзюбу не спросил? А.КАВАЗАШВИЛИ сказал ,что он могёт
протон
протон
сегодня в 19:11
Лапорта - Холанду: -Дорогой Эрлинг! Ты очень дорогой
David Young
David Young ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 18:18
.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 18:11
Плохо, что нельзя купить его на баллы из пятёрочки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:07, ред.
Дорогой..., очень дорогой, ай-яй-яй !!! А почему дорогой-то ?! А ?! Забивает банки потому что!
Какой смысл команде из раза в раз строить атаку, тратить силы и попытки на взятие ворот, если наконечник, пуляя по воротам 40 раз, не попадает в створ ?!

Мальчик бы потом спросил Лапорту: "А напрасные усилия тимы это что, не дорого ?!"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:03
Да правильно, ещё и этот дорогой может вообще не оправдать ожидания и по игре и по травматичности .
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 13:33
В Сити перейдёт, Мбаппе в Реал, Левандовски бесплатно в Барсу
зигзаг
зигзаг
сегодня в 13:30
Для Барсы важнее полузащиту приобрести и наладить в ней порядок, чем Ходанды всякие
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:14
Левандовсего надо очень.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 12:33
Изначально было понятно, что Холанд Барсе не по карману.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:29
Очень дорогой подранок.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:53
Барсе он сейчас не по средствам.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:41, ред.
Дорогой!! Но однако и забивает!! Ну пусть по дешевле возьмёт,к примеру Шурика Кокорина!!! Как бюджетный вариант, сойдёт,форвард тоже!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:24
Для Барселоны точно неподъемный.
альсато
альсато
сегодня в 11:22
У меня есть ребята, которые за одну минуту превращают ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ станок-в груду металла!)))))
Elliada
Elliada
сегодня в 11:22
Дешевых накупил. Ну как результат?
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:17
Холанд в последнее время очень сдал.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:04
Главное травматичный
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