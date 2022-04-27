«Он очень дорогой». Лапорта отрицает возможность перехода Холанда в «Барсу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможности трансфера форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
26 апреля Лапорта провел встречу с руководителями каталонского клуба, после которой сфотографировался с группой школьников. Один из детей попросил главу «Барсы» подписать в команду Холанда.
«Холанд? Нет, он очень дорогой», – ответил Лапорта.
Ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» лидирует в гонке за Холанда.
Какой смысл команде из раза в раз строить атаку, тратить силы и попытки на взятие ворот, если наконечник, пуляя по воротам 40 раз, не попадает в створ ?!
Мальчик бы потом спросил Лапорту: "А напрасные усилия тимы это что, не дорого ?!"
Какой смысл команде из раза в раз строить атаку, тратить силы и попытки на взятие ворот, если наконечник, пуляя по воротам 40 раз, не попадает в створ ?!
Мальчик бы потом спросил Лапорту: "А напрасные усилия тимы это что, не дорого ?!"