Артета: «„Арсенал“ хочет сделать свой стартовый состав сильнее»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на усиление состава.
Мы хотим сделать команду сильнее, хотим сделать стартовый состав сильнее.
Это будет зависеть от многих факторов… Сколько игроков вернется из аренд, обязательств, которые мы все еще имеем перед ними. Также будет зависеть от нашего финансового положения в зависимости от того, на каком месте закончим сезон, от требований других клубов по сделкам.
Очень много вопросов, но это футбол. Мы через многое прошли за последние два сезона, и постараемся справиться с этим наилучшим образом.
Ранее появлялась информация, что «Арсенал» хочет подписать нападающего «Ман Юнайтед».
Теперь для еще более лучших результатов нужно укрепить состав действительно качественными игроками....и сохранит нынешних игроков
Тогда, через пару сезонов вполне реально бороться за победу в АПЛ...
Летом нужно подписать двух нападающих, и сохранить Нкетиа, нужно подписать крайних защитников как на правый так и на левый фланг....нужен игрок в опорную зону и атакующий полузащитник...тогда есть шанс и в ЕК выступить нормально, и в АПЛ боротьзя за четверку
Теперь для еще более лучших результатов нужно укрепить состав действительно качественными игроками....и сохранит нынешних игроков
Тогда, через пару сезонов вполне реально бороться за победу в АПЛ...
Летом нужно подписать двух нападающих, и сохранить Нкетиа, нужно подписать крайних защитников как на правый так и на левый фланг....нужен игрок в опорную зону и атакующий полузащитник...тогда есть шанс и в ЕК выступить нормально, и в АПЛ боротьзя за четверку