Артета: «„Арсенал“ хочет сделать свой стартовый состав сильнее»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о планах клуба на усиление состава.

Мы хотим сделать команду сильнее, хотим сделать стартовый состав сильнее.

Это будет зависеть от многих факторов… Сколько игроков вернется из аренд, обязательств, которые мы все еще имеем перед ними. Также будет зависеть от нашего финансового положения в зависимости от того, на каком месте закончим сезон, от требований других клубов по сделкам.

Очень много вопросов, но это футбол. Мы через многое прошли за последние два сезона, и постараемся справиться с этим наилучшим образом.