«Марсель» разгромил «Лорьян» и укрепился на 2-й строчке Лиги 1

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сегодня, 19:58

«Марсель» крупно обыграл «Лорьян» в матче 36-го тура Лиги 1 (3:0).

Голы забили: Амаду Дьенг на 39-й минуте, Маттео Гендузи на 48-й и Жерсон на 67-й.

После матча «Олимпик» идет на 2-й строчке (68 очков), «Лорьян» расположился на 17-й позиции (34 очка).