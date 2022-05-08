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«Марсель» разгромил «Лорьян» и укрепился на 2-й строчке Лиги 1

сегодня, 19:58
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян0 : 3Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

«Марсель» крупно обыграл «Лорьян» в матче 36-го тура Лиги 1 (3:0).

Голы забили: Амаду Дьенг на 39-й минуте, Маттео Гендузи на 48-й и Жерсон на 67-й.

После матча «Олимпик» идет на 2-й строчке (68 очков), «Лорьян» расположился на 17-й позиции (34 очка).

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:20
Хорошо играли, молодцы!
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 20:12
Борьба за Лигочемпионские места будет нешуточная
На два вакантных места, одно из которых прямое , претендуют Марсель, Монако и Ренн
У Марселя конечно преимущество по очкам, но впереди очный матч с Ренном. В случае неудачи могут и пролететь мимо ЛЧ
Cat01
Cat01
сегодня в 20:05
Хороший результат!
beefs
beefs
сегодня в 20:00
с чем их и поздравляем...
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