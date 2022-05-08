«Марсель» разгромил «Лорьян» и укрепился на 2-й строчке Лиги 1

«Марсель» крупно обыграл «Лорьян» в матче 36-го тура Лиги 1 (3:0).
Голы забили: Амаду Дьенг на 39-й минуте, Маттео Гендузи на 48-й и Жерсон на 67-й.
После матча «Олимпик» идет на 2-й строчке (68 очков), «Лорьян» расположился на 17-й позиции (34 очка).
На два вакантных места, одно из которых прямое , претендуют Марсель, Монако и Ренн
У Марселя конечно преимущество по очкам, но впереди очный матч с Ренном. В случае неудачи могут и пролететь мимо ЛЧ
На два вакантных места, одно из которых прямое , претендуют Марсель, Монако и Ренн
У Марселя конечно преимущество по очкам, но впереди очный матч с Ренном. В случае неудачи могут и пролететь мимо ЛЧ