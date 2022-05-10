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Червиченко: «У „Енисея“ практически нет шансов обыграть „Спартак“»

сегодня, 13:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейЗавтра в 19:30 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает «красно-белых» однозначным фаворитом в матче полуфинала Кубка России против «Енисея».

У «Енисея» практически нет шансов обыграть «Спартак». Джикия и Жиго не играли в последнем матче. Если они оба будут играть, то у «Енисея» вообще не будет шансов победить. Если бы их не было, то, возможно, появлялись бы ошибки в обороне. Мы видели во втором тайме матча с «Уралом» невнятную игру в обороне «Спартака». Всё равно сами по себе игроки сильнее, и они на классе должны выигрывать. Кроме как случайно, у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак».

Экс-игрок «красно-белых» Денис Бояринцев полагает, что «Енисей» способен удивить.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 15:38
а случайно-это не ШАНС?))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:19
С учетом квалификации этого "специалиста", могу сделать вывод " Возможны варианты"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:41
Если Жиго и Джикия столь безошибочные то почему команда в нижней части таблицы и голов пропущено больше чем у Урала и Уфы из зоны вылета ???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:35
Странная заява от червя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:15
Енисей может преподнести сюрпрайз...
drug01
drug01
сегодня в 14:13
Шансы всегда есть!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 13:53
не надо слушать этого персонажа
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:50, ред.
После прогнозов червя мне стало страшно за результат для Спартака...:)))Не соглашусь! Спартак может обыграть кого угодно и проиграть кому угодно. Даже чемпионским составом умудрились слить Тосно. Так близко кубок не был никогда! А случайности бывают очень часто, Енисей автобус поставит и убегут пару раз на контратаке, или до пенальти дотянуть, всё возможно.

Ну а так что, это только Спартак случайно может кого то обыграть, у них весь клуб построен на случайностях, никакой системы ничего нет, все через тяп-ляп сделано, поэтому и результаты такие в клубе. Естественно, конечно, Спартак безусловный фаворит в этом матче, но Спартак не показывает стабильной игры, его часто "колбасит" (например, Рубин обыгрывают все, тот же Енисей 3-1, Спартак играет с ним на равных 1-1).
ДСА
ДСА
сегодня в 13:46
Что-то он не то поет как обычно.
makkie
makkie
сегодня в 13:44
Очень подозрительно.
Не иначе, как сглазить пытается жирдяй - обычно у Червя прямо противоположные прогнозы, всегда считает победы Спартака случайными и судейскими.
sv_1969
sv_1969 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
сегодня в 13:42
На счёт этого субъекта не согласен. Он раньше все против КБ барагозил. А тут видно хайпануть решил. Поумничать.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:33
Это еще надо посмотреть.
1 984
1 984
сегодня в 13:32
Желаю сибирякам проучить столичных снобов.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:31
Все кто когда-то был причастен к Спартаку привыкли смотреть на остальных сверху вниз. Жизнь ничему не учит.
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