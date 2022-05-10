Червиченко: «У „Енисея“ практически нет шансов обыграть „Спартак“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает «красно-белых» однозначным фаворитом в матче полуфинала Кубка России против «Енисея».

У «Енисея» практически нет шансов обыграть «Спартак». Джикия и Жиго не играли в последнем матче. Если они оба будут играть, то у «Енисея» вообще не будет шансов победить. Если бы их не было, то, возможно, появлялись бы ошибки в обороне. Мы видели во втором тайме матча с «Уралом» невнятную игру в обороне «Спартака». Всё равно сами по себе игроки сильнее, и они на классе должны выигрывать. Кроме как случайно, у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак».