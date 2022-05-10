Соболев: «Этот сезон считаю для себя даже более успешным, чем прошлый»

Нападающий «Спартака» поделился мнением о своей текущей игровой форме.

Я был бы рад всегда забивать больше чем один мяч. Возможно, дело и правда в кураже. Вообще, этот сезон считаю для себя даже более успешным, чем прошлый. Тогда я сделал 20 голевых действий, а сейчас уже почти повторил этот результат.

Понятно, что за счет Лиги Европы в этом сезоне больше матчей. Но ведь и соперники были сильные, я сделал дубли в играх с «Лестером» и «Наполи». Пять голевых действий в пяти матчах Лиги Европы — это круто.

При этом в начале этого года практически не играл. Меня нередко критикуют, но с такой статистикой считаю это не совсем оправданным. Ну ничего, я уже привык.