Соболев: «Этот сезон считаю для себя даже более успешным, чем прошлый»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о своей текущей игровой форме.
Я был бы рад всегда забивать больше чем один мяч. Возможно, дело и правда в кураже. Вообще, этот сезон считаю для себя даже более успешным, чем прошлый. Тогда я сделал 20 голевых действий, а сейчас уже почти повторил этот результат.
Понятно, что за счет Лиги Европы в этом сезоне больше матчей. Но ведь и соперники были сильные, я сделал дубли в играх с «Лестером» и «Наполи». Пять голевых действий в пяти матчах Лиги Европы — это круто.
При этом в начале этого года практически не играл. Меня нередко критикуют, но с такой статистикой считаю это не совсем оправданным. Ну ничего, я уже привык.
Ранее Соболев обошёл бывшего игрока «красно-белых» Дениса Глушакова по голам за клуб.
Тяжело будет теперь улучшить показатели...
Твоя команда на 10-м месте....
А ты на 17-м месте в списке бомбардиров....
Дальше и расти не куда....
Наверное в топ-5 уедет...
Тяжело будет теперь улучшить показатели...
Твоя команда на 10-м месте....
А ты на 17-м месте в списке бомбардиров....
Дальше и расти не куда....
Наверное в топ-5 уедет...
И Кубок России брать. И к чемпионству Спартак вести.
Тебе ведь уже 25. Родионов в твои годы
уже более 70 голов наколотил за Спартак.
И Кубок России брать. И к чемпионству Спартак вести.
Тебе ведь уже 25. Родионов в твои годы
уже более 70 голов наколотил за Спартак.