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Соболев: «Этот сезон считаю для себя даже более успешным, чем прошлый»

сегодня, 13:17

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о своей текущей игровой форме.

Я был бы рад всегда забивать больше чем один мяч. Возможно, дело и правда в кураже. Вообще, этот сезон считаю для себя даже более успешным, чем прошлый. Тогда я сделал 20 голевых действий, а сейчас уже почти повторил этот результат.

Понятно, что за счет Лиги Европы в этом сезоне больше матчей. Но ведь и соперники были сильные, я сделал дубли в играх с «Лестером» и «Наполи». Пять голевых действий в пяти матчах Лиги Европы — это круто.

При этом в начале этого года практически не играл. Меня нередко критикуют, но с такой статистикой считаю это не совсем оправданным. Ну ничего, я уже привык.

Ранее Соболев обошёл бывшего игрока «красно-белых» Дениса Глушакова по голам за клуб.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:34
Это называется выдающийся успешный для Александра сезон....
Тяжело будет теперь улучшить показатели...
Твоя команда на 10-м месте....
А ты на 17-м месте в списке бомбардиров....
Дальше и расти не куда....
Наверное в топ-5 уедет...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:05
Особо гордиться нечем. Прибавлять надо, Саня!
И Кубок России брать. И к чемпионству Спартак вести.
Тебе ведь уже 25. Родионов в твои годы
уже более 70 голов наколотил за Спартак.
112910415
112910415
сегодня в 13:55
работать надо, а не хвалиться
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:47
Завышена самооценка однако...
beefs
beefs
сегодня в 13:25
чем бы дитя не тешилось...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:22
Да Саша, очень все успешно и у тебя и у Спартака в этом сезоне.... доигрались...:(((
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