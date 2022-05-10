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Газзаев: «Очень сложно предсказать, какие результаты будут в полуфинале»

сегодня, 13:36

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России.

Кубковые игры — совсем другие матчи, нежели в РПЛ. Очень сложно предсказать, какие результаты будут в полуфинале. Все четыре команды мечтают сыграть в финале, говорить о предпочтениях излишне. «Алания» и «Енисей» в четвертьфинале продемонстрировали хороший и качественный футбол.

Оба матча должны быть очень интересными. До этой игры и «Динамо», и «Алания» проиграли 2:5, но сегодняшняя встреча будет другого накала. На один матч любая команда может настроиться с максимальной отдачей, что мы и видели в четвертьфинале.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:45
«Кубковые игры — совсем другие матчи, нежели в РПЛ
Эта фраза ответ всем тем, кто считает , что нужно расширять РПЛ,ибо команды ФНЛ играют на равных и даже вышибают клубы РПЛ из Кубка. Якобы они доказывают на поле , что способны играть в РПЛ и навязывать конкуренцию.
Только эти люди забывают, что Кубковые игры - это другое
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:59
Газаев поятно за Аланию переживает
berda2003
berda2003
сегодня в 14:48
валера, не включай дурака! что сложного?..
проведите голосование в думе, хотя в рфс уже проголосовали - выбрали лужники... и кто будет играть там? отгадай, дэбитад...
санек002
санек002
сегодня в 14:06
в финале алания и енисей!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:00
Всё правильно сказано. Он то знает точно. Сам играл и сам тренеровал .
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:42
Газзаев в чём-то прав.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:39
Надеюсь матчи будут интересные
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