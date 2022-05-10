Газзаев: «Очень сложно предсказать, какие результаты будут в полуфинале»

Бывший главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России.

Кубковые игры — совсем другие матчи, нежели в РПЛ . Очень сложно предсказать, какие результаты будут в полуфинале. Все четыре команды мечтают сыграть в финале, говорить о предпочтениях излишне. «Алания» и «Енисей» в четвертьфинале продемонстрировали хороший и качественный футбол.

Оба матча должны быть очень интересными. До этой игры и «Динамо», и «Алания» проиграли 2:5, но сегодняшняя встреча будет другого накала. На один матч любая команда может настроиться с максимальной отдачей, что мы и видели в четвертьфинале.